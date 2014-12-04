علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علی صفایی داور قمی در تیم داوری بازی سپاهان اصفهان و پیکان تهران گرفت و به عنوان داور وسط در این بازی قضاوت میکند.
وی گفت: فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را اعلام کرده که در این میان، نام علی صفایی داور جوان و شایسته قمی نیز به چشم میخورد.
دبیر هیئت فوتبال استان قم افزود: علی صفایی که داوری خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده و از چهرههای آینده دار داوری کشور به شمار میرود پس از چند سال قضاوت در لیگهای دسته اول تا سوم فوتبال کشور، ۲ سال قبل وارد فهرست داوران لیگ برتری شد.
احمدی بیان داشت: صفایی در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال در چند مسابقه به عنوان داور چهارم در کادر داوری قرار گرفت اما امسال به عنوان داور وسط نیز قضاوت کرد.
وی عنوان کرد: بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علی صفایی در تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و پیکان تهران که در چارچوب هفته آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال روز پنج شنبه ۱۳ آذر در تهران برگزار میشود به عنوان داور وسط حضور دارد و این در حالی است که مهدی الوندی و سخاوت سلیماننژاد کمک داوران این مسابقه هستند.
دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: صفایی در حال حاضر تنها داور لیگ برتری جامعه داوری فوتبال قم محسوب میشود در حالی که فوتبال ایران پیش از این شاهد ظهور داوربزرگی چون حسین نجاتی از استان قم در جمع برترینهای داوری کشور بوده است.
احمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، چند داور و کمک داور قمی در لیگهای دسته اول و دوم فوتبال کشور در حال فعالیت هستند و تلاش میکنند همچون علی صفایی خود را به سطح اول داوری کشور برسانند.
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