احياء مناطق بيابانی مهمترين دغدغه مسئولان/ اجرای ترسيب كربن در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن ميرعماد شامگاه چهارشنبه در كارگروه استاني بررسی وضعیت پروژه تعميم ترسيب كربن دامغان که در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش و اهميت اين پروژه اظهار داشت: این طرح به پروژه توسعه پايدار روستايي با محوريت منابع طبيعي می پردازد و از رويكردهاي مشاركتي بسيج جوامع محلي و توانمندسازي آنها به منظور كارهاي احيايي استفاده مي کند.

وي يادآور شد: ظرفيت سازي در سطح محلي، مشاركت كامل تمامي مردم محلي و بخصوص زنان در مديريت پايدار منابع طبيعي، توانمندسازي مردان و زنان، ايجاد مشاغل خرد و جلب مشاركت روستائيان در راستاي احيا و مديريت اقتصادي مراتع تخريب شده از دستاوردهاي پروژه توسعه پايدار روستايي با محوريت منابع طبيعي است.

اجرای پروژه ترسيب كربن در حاشيه كوير مركزی

این مقام مسئول با اشاره به اجرای پروژه ترسيب كربن در حاشيه كوير مركزي اظهار داشت: این پروژه در جنوب شهرستان دامغان و در روستاهاي اين منطقه شامل حسينان، معلمان، رشم، كوه زر و ... با مساحتي بالغ بر ۵۲ هزار هكتار و با دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعيت در حال اجرا است كه از مهمترين مراكز جمعيتي توسعه نيافته استان سمنان است.

میرعماد با بيان اينكه اين پروژه سال گذشته و در جنوب شهرستان دامغان كليد خورد تصريح كرد: پروژه مذکور با همكاري دفتر عمران سازمان ملل متحد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، استانداري سمنان و از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در حال اجرا است.

وی بایادآوری پتانسيل و زمينه هاي توسعه روستايي شامل صنايع دستي، انرژي هاي نو، توانمندسازي جوامع محلي و ... در این منطقه افزود: اين پروژه ابتدا در چهار روستاي منطقه برنامه خود را آغاز كرد و سپس در سه روستاي ديگر توسعه یافت.

توسعه پروژه ترسيب كربن در ديگر نقاط روستايي استان سمنان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان خاطر نشان ساخت: پروژه ترسيب كربن در حال حاضر و به صورت همزمان در ۲۰ استان كشور در حال اجرا است و ما در تلاشيم تا با اجراي موفق آن، ديگر نقاط روستايي استان سمنان را نیز زیر پوشش ببریم.

میرعماد با بيان اينكه بسيج و سازماندهي جوامع محلي بهترين راه رسيدن به توسعه و مديريت پايدار منابع طبيعي است اضافه كرد: مهمترين راهكار براي تحقق مشاركت مردم، بسيج جوامع محلي و تشكيل آن ها در سازمان هاي محلي است و اين سازمان ها مي توانند به عنوان هسته توسعه مشاركتي مورد استفاده قرار گيرند و با كمك نيروهاي توانمند شده خود پس از اتمام طرح نيز به كار ادامه دهند.

وی يادآور شد: تاكنون پنج صندوق محلي در روستاهاي اجراي پروژه تعميم ترسيب كربن در جنوب شهرستان دامغان ايجاد شد كه ۶۰۰ نفر به عضويت اين صندوق درآمدند.

اجراي پروژه ها اراده و عزم ملي و جهادي مسئولان را می طلبد

فرماندار شهرستان دامغان نيز در اين جلسه بر ضرورت مشاركت مردم در اجراي پروژه ها و طرح ها توسعه پايدار تاکید کرد و اظهار داشت: اراده و عزم ملي و جهادي مسئولان با حضور مردم در اجراي طرح ها و پروژه ها بسیار مهم و ضروری است تا دستاوردهاي خوب آن در جامعه نمود عینی داشته باشد.

علي اصغر مجد بر تقويت و افزايش نظارت بر حسن انجام پروژه ها تاکید و تصريح كرد: كمك به اقتصاد مردم منطقه از مهترين امتياز اجراي پروژه تعميم ترسيب كربن است.

وي با بيان اينكه پروژه تعميم ترسيب كربن در جنوب شهرستان دامغان از پروژه هاي مهم، ارزشمند و حياتي است گفت: نقش و حمايت دستگاه هاي اجرايي در اجراي موفق اين پروژه ضروري است و همه بايد در كنار منابع طبيعي و آبخيزداري به اجراي هر چه بهتر اين پروژه كه موجب شكوفايي، رشد و آباداني منطقه مي شود كمك كنند.

اجرای طرح جنگلکاری اقتصادی، مشارکتی (جام) در ۲۰۰ هکتار از اراضی دامغان

رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این نشست گفت: در اجرای سیاست های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر مشارکت تشکلهای مردمی در طرح های منابع طبیعی، طرح جام با هدف اجرای جنگلکاری در اراضی ملی با گونه های دو منظوره و با مشارکت تشکل های مردمی در استان آغاز شد.

بهزاد گلابیان اظهار داشت: در این طرح مردم در کاشت و نگهداری نهال ها مشارکت می کنند و بهره برداری از درختان کاشته شده در قالب قرارداد پس از استقرار نهال ها به آنها واگذار می شود با اجرای این طرح، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به اهداف توسعه جنگلکاری خواهد رسید و مردم نیز از محل فروش محصولات گونه هایی مانند زرشک، سنجد، بادام و سایر گونه های دو منظوره درآمد اقتصادی خواهند داشت.

وی با یادآوری اینکه اجرای طرح جنگلکاری اقتصادی، مشارکتی (جام) در ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی دامغان در دیباج آغاز شده است، گفت: این طرح در راستای حفظ و نگهداری پوشش خاک و همچنین ذخیره نزولات آسمانی و جلوگیری از فرسایش انجام پذیرفته است.

دامداران از ورود دام به منطقه جنگلکاری جلوگیری کنند

رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: گونه های جنگلی زرشک، سنجد، بادام و بنه مقاوم به کم آبی بوده و در آینده نقش به سزایی در تلطیف هوای منطقه خواهد داشت.

گلابیان همچنین از دامداران منطقه درخواست کرد از ورود دام به منطقه جنگلکاری شده جلوگیری کرده و در حفظ و نگهداری نهال های کاشته شده به عرصه های منابع طبیعی یاری رسانند.

وی با اشاره به اینکه به منظور بکارگیری مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی، جنگلکاری اقتصادی، مشارکتی (جام) در ۲۰۰ هکتار از اراضی مستعد منطقه دیباج دامغان با همکاری تشکلهای مردمی آغاز شد گفت: در این طرح مردم در کاشت و نگهداری نهال ها مشارکت می کنند و بهره برداری از درختان کاشته شده در قالب قرارداد پس از استقرار نهال ها به آنها واگذار می شود.

بخشدار اميرآباد شهرستان دامغان نيز با اشاره به استقبال مردم منطقه از پروژه تعميم ترسيب كربن گفت: بهره گيري و سوق دادن خيرين به اجراي بهتر پروژه ضرورت دارد كه بايد در دستور كار قرار گيرد و از آن غفلت نشود.

در اين جلسه تسهيلگران پروژه تعميم ترسيب كربن، معاونان فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان و اعضاي حاضر ديدگاه ها و نظرات خود را در زمينه آخرين اقدامات، برنامه هاي آتي و نحوه همكاري در اجراي پروژه بيان كردند.