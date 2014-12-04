۱۲۱ پروژه با اعتبار ۵۸۰ میلیارد تومان در گلستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به افتتاح خط آهن مشترک ایران، ترکمنستان و قزاقستان در جریان این سفر افزود: برقراری این خط آهن و این اتصال بین کشورهای شرق دریای خزر اهمیت زیادی دارد چرا که از یک سو می‌تواند خطوط ریلی ایران را از طریق قزاقستان به چین و روسیه متصل کند و از سوی دیگر خطوط آهن این کشورها را از مسیر قزاقستان و ترکمنستان به جنوب ایران و خلیج فارس و حتی غرب ایران و در نهایت دریای مدیترانه وصل کند.

دکتر روحانی با اشاره به حضور روسای جمهور کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در مراسم افتتاح این خط آهن مشترک، اظهار داشت: بعد از ظهر امروز جلسه سه جانبه بسیار خوبی با دو رییس جمهور داشتیم و ضمن بحث‌های مفید و سازنده درباره روابط سه جانبه تصمیم گرفته شد که مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک سه جانبه هر چه سریع‌تر فراهم شود تا مایه تحول و انتفاع برای سه کشور و کل منطقه باشد.

رییس جمهوری در ادامه با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای خط آهن گلستان به مشهد تصریح کرد: موضوع مهم دیگر برای گلستان تصویب ایجاد یک منطقه آزاد در اینچه برون است تا هم مرکزی برای انبار کالاهای مبادلاتی از خط آهن مشترک باشد و هم پایه تحول صنعتی در استان شود.

دکتر روحانی ظرفیت‌های گردشگری گلستان از جمله ساحلی بودن، سرسبز و جنگلی بودن و از همه مهم‌تر برخورداری از مردمی مهربان و میهمان‌نواز را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند منبعی برای تحول اقتصادی استان گلستان باشد.

رییس جمهوری یکی از تاکیدات شخص خود و دولت در سفر به گلستان را تبدیل شبه جزیره آشوراده به یک مرکز گردشگری ذکر کرد و گفت: در گذشته هم این بحث مطرح بوده اما سازمان محیط زیست اشکالاتی درباره آن مطرح کرده بود که در جلساتی که برای این منظور برگزار کردیم، این اشکالات مرتفع شد. حتی موضوع تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری و اینچه برون به منطقه آزاد را در جلسه سه جانبه با روسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان مطرح کردم تا آنان نیز بتوانند از فرصت حضور در توسعه این مناطق بهره‌مند شوند.

دکتر روحانی ادامه زه‌کشی اراضی استان را از دیگر برنامه‌ها و مصوبات دولت در سفر به گلستان برشمرد و اضافه کرد: همه ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی که نیاز به زه‌کشی دارند، مدنظر دولت بود، اما از آنجا که فعلا فقط برای اجرای زه‌کشی ۲۲ هزار هکتار منابع قابل تامین بود، این مقدار را به مردم قول دادیم.

رییس جمهوری همچنین اجرا و تکمیل چندین سد در گلستان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مسائل متعدد دیگری نیز درباره استان گلستان مطرح است که عدم ذکر آنها در این مقال به معنای آن نیست که دولت این مسائل را مدنظر ندارد، بلکه چون مباحث درباره آنها به قطعیت نرسیده ذکری از آنها به میان نیامد.

دکتر روحانی با بیان اینکه موضوع توسعه آبزی‌پروری و تولید میگو در گلستان نیز از دیگر مسائل مورد توجه دولت در این سفر بود که می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند، تصریح کرد: در مجموع ۱۲۱ طرح در بخش‌های مختلف برای گلستان با اعتباری بالغ بر ۵۸۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است که امسال و سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و منشا تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گلستان خواهند بود.

رییس جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دولت برای رسیدن استان گلستان به جایگاه واقعی در بحث گردشگری در کشور گفت: در موضوع گردشگری دولت مسئول تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات است که این کار را انجام خواهد داد، اما وظیفه اصلی بر عهده بخش خصوصی است تا در این عرصه فعال شود.

دکتر روحانی ادامه داد: تصویب تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری، ایجاد منطقه آزاد در اینچه برون، آغاز بهره‌برداری از خط آهن بین‌المللی و اقداماتی نظیر آن بخشی از تلاش‌های دولت برای تمهید مقدمات توسعه صنعت گردشگری استان است

رییس جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که دولت چه اقدامی برای برطرف کردن کمبودهای استان گلستان در مهار سیلاب‌ها و آتش‌سوزی‌هایی که آسیب‌های گسترده‌ای به جنگل گلستان می‌زنند، در نظر دارد، اظهار داشت: به هر حال استانی که تازه تشکیل شده است، کمبودهایی دارد که رفع آنها نیازمند زمان است. دولت برای رفع این کمبودها و کلا تامین امکانات امدادی منابعی را برای امسال و سال آینده در نظر گرفته است.

دکتر روحانی تصریح کرد: همچنین برای انتقال جاده بین‌المللی از جنگل گلستان که دغدغه دولت نیز هست، مطالعاتی صورت گرفته که تکمیل خواهد شد، اما در حال حاضر منابع کافی برای انجام این پروژه موجود نیست.

دکتر روحانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای ایجاد صنایع بزرگ و توسعه صنایع کوچک در این استان گفت: استان گلستان نباید تنها به عنوان یک استان کشاورزی مطرح باشد و گلستان باید در صنایع نوین و شرکت های دانش بنیان مطرح شود.

دکتر روحانی گفت: بیکاری در قشر تحصیلکرده کشور به مراتب بیشتر از دیگر قشرها بوده و شرکت های دانش بنیان در جهت رفع مشکل بیکاری افراد تحصیل کرده و جذب این افراد کمک بزرگی می باشد.

رییس جمهوری در خصوص وعده های دولت قبل به مردم این استان گفت: یکی از قول های دولت قبلی مبحث تامین گاز این استان بود که در جلساتی که در تهران برگزار شد قدم های بزرگی برای رفع این مشکل برداشته شد.

خبرنگاری از دکتر روحانی پرسید: «برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه کشاورزی استان چیست؟»

رییس جمهوری پاسخ داد: در مدت ۱۵ ماه گذشته دولت تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده و مهم ترین مشکل ما در کشور بحث آب و بهره وری آب می باشد و در حال حاضر کشور با مساله خشکسالی مواجه است.

دکتر روحانی افزود: دولت حرکت های خوبی در زمینه مهار آب به خصوص آب های مرزی انجام داده است.

رییس جمهوری با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی درست است، گفت: تلاش می کنیم در زمینه آب و سد سازی مشکلات کشور را حل کنیم.

دکتر روحانی در خصوص دستاوردهای سفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان گفت: در این سفر تصمیمات مهمی در زمینه کشاورزی و زهکشی زمین های کشاورزی اتخاذ کردیم و تلاش می کنیم این مباحث را اجرایی کنیم.

دکتر روحانی با بیان اینکه ما قول هایی که به مردم می دهیم به معنای آن نیست که فرای آن وعده ها عمل نمی کنیم، گفت: سعی در عملیاتی کردن وعده های خود تا پایان دولت یازدهم داریم.

دکتر روحانی با اشاره به تصویب ۱۲۱پروژه برای طرح های این استان گفت: کار اصلی باید توسط مردم انجام شود و دولت تمهیدات و تسهیلات لازم را برای انجام این پروژه ها فراهم نموده است.

رییس جمهوری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارآفرینان این استان گفت: توافقات بسیار خوبی در این نشست صورت گرفت و باید سرمایه داران ایرانی و غیر ایرانی را برای سرمایه گذاری تشویق کنیم.

دکتر روحانی ادامه داد: جذب سرمایه های سرمایه گذاران می تواند به شکوفایی استعداد های این استان کمک شایانی کند و نخبگان استان مشکلات و استعدادهای گلستان را بهتر می دانند و ما باید راه را برای اعلام نظر نخبگان باز کرده و تلاش ما بر این است که کارهای اجرایی گلستان را به خود این استان واگذار کنیم.

دکتر روحانی در پایان از تلاش های نماینده ولی فقیه در این استان، استاندار گلستان، نمایندگان رسانه های همگانی، صدا و سیما و نیروی انتظامی تشکر و قدردانی کرد.