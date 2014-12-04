مغازه لاستیک فروشی در کرمانشاه طعمه حریق شد

آتشپاد غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی یک باب مغازه لاستیک و روکش صندلی در کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این مغازه در چهار راه گاو کشان کرمانشاه به سمت موزه دفاع مقدس واقع بوده، گفت: در ساعات 14 و نه دقیقه روز چهار شنبه گزارش آتش سوزی آن از طریق سامانه 125 اعلام و آتش نشانان پس از دو دقیقه در محل حاضر بودند که پس از دو ساعت و 6 دقیقه عملیات اطفاء حریق، آتش مهار شد.

رضایی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش آتش نشانان، آتش به طبقات بالایی مغازه مذکور که مسکونی بوده سرایت نکرده و از سرایت آتش به این طبقات جلوگیری شد.

وی علت آتش سوزی را وجود منبع حرارتی گرمایشی نا ایمن در مغازه عنوان کرد و افزود: رسیدن گرمای بیش از حد به رو کش صندلی های ابری موجب ایجاد حریق شده است.

معاون عملیات و آموزش سازمان آتش نشانی استان کرمانشاه از حضور 3 ایستگاه عملیات آتش نشانی برای اطفاء این آتش سوزی خبر داد و گفت: با سرعت عمل آتش نشانان افراد حاضر در مغازه به خارج منتقل شده و تنها فرد صاحب مغازه به نام محمود گودینی دچار سوختگی سطحی از ناحیه دست شد.

رضایی در پایان یادآور شد: خسارات وارد شده به این واحد صنفی توسط کارشناسان سازمان در حال برآورد است.