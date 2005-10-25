رشد بيست درصدي حضور ناشران زن ايراني در فرانكفورت نسبت به دوره هاي قبلي

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، جمع صنفي - فرهنگي زنان ناشر با رشد هجده درصدي در نمايشگاه كتاب فرانكفورت 2005 به نسبت سال گذشته ، توانست جايشگاه خود را به عنوان ميهمان در اين نمايشگاه تثبيت كند .

به گفته يكي از ناشراني كه در نمايشگاه كتابدفرانكفورت حضور داشت ، نمايشگاه با توجه به كيفيت حضور و فعاليت ميهمانان ممكن است براي دوره هاي بعد هم آنان را به فرانكفورت دعوت كند و هزينه هاي حضور را نيز خود تقبل كند كه با توجه به كيفيت حضور و استقبالي كه از اين تشكل خصوص نشر در ايران شده است شايد در دوره بعد هم به دليل عملكرد موفق خود ، دوباره براي حضور در اين نمايشگاه از سوي اتحاديه ناشران آلمان به فرانكفورت دعوت شوند .

سال گذشته كه جمع صنفي - فرهنگي زنان ناشر براي نخستين بار مهمان اين نمايشگاه بودند بيش از 20 ناشر با 216 عنوان كتاب به فرانكفورت رفتند و امسال اين حضور با رشد چشمگير نسبت به سال قبل با حضور 34 ناشر و ارسال 357 عنوان كتاب به فرانكفورت ، عنوان فعال ترين تشكل صنفي نشر در ايران را از آن خود كرد .

به گزارش مهر، به گفته سخنگوي جمع صنفي - فرهنگي زنان ، تبسم آتشين جان كه از سوي اين جمع به نمايندگي از سوي ديگر زنان ناشر به فرانكفورت رفت توانست با برگزاري دو جلسه سخنراني و بحث و گفت و گو درباره فعاليت هاي زنان ناشر در ايران ، اين حوزه از نشر ايران را در عرصه بين المللي بشناساند .

به گزارش مهر ، اسامي ناشراني كه آثارشان از سوي جمع صنفي - فرهنگي زنان ناشر به فرانكفورت ارسال شده است ، از اين قرار است : آفرينگان ، افراز ، آنا ، بازتاب ، چالش ، چامه ، دقايق ، ديگر ، دنياي مادر ، ابتكار نو ، فائق ، مهرا ، مهرنامك ، مينو ، ميرسعيد فراهاني ، فرهنگ ايليا ، فرياد كلام ، قرن 21 ، قصيده سرا ، گل آذين ، گل مهر ، حوض نقره ، كتاب نادر ، كيوان ، خورشيد آفرين ، خورشيد باران ، مهستان ، پيك آوين ، ورجاوند ، نغمه نو انديش ، رسپينا ، روشنگران و مطالعات زنان و نشر تبلور دانش .



به گزارش مهر ، به جز اين جمع فرهنگي ، برخي از زنان ناشر ايراني نيز به طور مستقل در اين نمايشگاه حضور يافته و با خريد غرفه آثار توليدي خود در سال ميلادي گشذته را در معرض ديد علاقه مندان قرار داده اند .