مركز پزشكي ورزشي خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس هیئت پزشكي ورزشي خوزستان صبح امروز در مراسم افتتاح مركز پزشكي ورزشي اداره كل ورزش جوانان خوزستان كه با حضور نصرالله سجادي معاون وزير ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: اين مركز متشكل از چندين درمانگاه و كلينيك است كه خدماتي را به طور ويژه به ورزشكاران و پرسنل اداره ورزش و جوانان ارائه مي دهد.

منصور روزگار از ارائه خدمات با تخفيف ويژه به ورزشكاران در مركز پزشكي ورزشي اداره كل استان خبر داد و افزود: در اين سايت خدماتي از جمله درمانگاه عمومي، ارتوپدي، فيزيوتراپي، كارشناسي تغذيه و روانشناسي ارائه مي شود و همچنين بحث حركت اصلاحي در آن مطرح است.

وی عنوان كرد: امروز در افتتاح فاز اول اين مركز، درمانگاه عمومي و امكانات آن شامل تست تنفسي، تست قلب، مشاوره هاي تغذيه، مشاوره هاي ضد دوپينگ فعال مي شود.

روزگار همچنين از آغاز فعاليت فازهاي ديگر اين سايت مانند كلينيك تخصصي ارتوپدي و دندانپزشكي در آينده خبر داد و تصريح كرد: امكانات مورد نيازی که براي درمانگاه تامين شده همه در سطح عالي و پيشرفته هستند.

رئيس هيئت پزشكي ورزشي خوزستان اظهار كرد: در ارتباط با بخش فيزيوتراپي، در اين مركز بحث حركات اصلاحي و فيزيوتراپي به صورت محدود ارائه مي شود و مركز اصلي اين بخش در آينده در سطح استان فعاليت خود را آغاز مي كند.

روزگار گفت: هدف اصلي ارائه خدمات در اين سايت ورزشكاران هستند ولي استفاده از آن براي عموم نيز آزاد است.

وي عنوان كرد: هزينه هاي خدمات اين مركز براي پرسنل اداري ادارات ورزش و جوانان از 50 درصد تخفيف بهره مند است و پرسنل رسمي اين اداره نيز مي توانند از خدمات اين سايت به طور رايگان استفاده كنند.