"بيد مجنون" پرتماشاگرترين درام تاريخ سينماي ايران لقب گرفت

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، ادعاي جرمي كي مبني بر استقبال 600 هزار ايراني از "بيد مجنون" مجيدي در حالي مطرح مي‌شود كه اين فيلم در تهران مرز فروش 300 ميليون تومان را به تازگي پشت سر گذاشته است. اگر متوسط بهاي بليت در سينماهاي تهران را 750 تومان در نظر بگيريم، در آن صورت بيش از 400 هزار تهراني و حدود 200 هزار شهرستاني براي تماشاي آخرين ساخته فيلمساز سرشناس ايراني به سينماها رفته‌اند.

"رنگ خدا"، فيلم قبلي مجيد مجيدي، در ايران حدود 250 هزار تماشاگر داشت. از ديگر فيلم‌هاي مجيدي در سال‌هاي اخير مي‌توان به "باران" و "بچه‌هاي آسمان" اشاره كرد كه فيلم اخير به عنوان نماينده ايران به بخش اسكار بهترين فيلم خارجي‌زبان معرفي شد و براي نخستين بار در تاريخ سينماي ايران توانست در ميان پنج نامزد نهايي اين بخش قرار بگيرد.

"بيد مجنون" كه پخش بين‌المللي آن را شركت گرين استريت فيلمز اينترنشنال بر عهده دارد،‌ داستان يك استاد نابيناي دانشگاه است كه بينايي‌اش را بازمي‌يابد. اما متوجه مي‌شود دنياي اطرافش آنطور كه او تصور مي‌كرد نيست. اين فيلم در جشنواره فجر سال گذشته چهار سيمرغ بلورين گرفت و براي نخستين بار در سطح جهان هم در جشنواره تورنتو روي پرده رفت.

مارمولك" كمال تبريزي، "اجاره‌نشين‌ها"ي داريوش مهرجويي و "كلاه قرمزي و پسر خاله" ايرج طهماسب كه از پرتماشاگرترين فيلم‌هاي تاريخ سينماي ايران محسوب مي‌شوند، همگي در ژانر كمدي ساخته شده‌اند.

