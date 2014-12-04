آخرین وضعیت انتقال کارخانه روغن نباتی قو از تهران/ بلاتکلیفی 300 کارگر

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی در خصوص خروج کارخانه روغن نباتی قو به دنبال فرصت سوزی هستند، گفت: ۲۰ سال فرصت خوبی برای خروج این کارخانه از تهران بوده است. اما متاسفانه اخیرا مسئولانی که به تازگی وارد این حوزه شده می خواهند همه چیز را از صفر شروع کنند در حالی که این پرونده چندین سال است که دنبال می شود.

وی ادامه داد: برخی در خصوص خروج این کارخانه به دنبال فرصت سوزی هستند. در حالی که مدیریت شهری به شدت با هر گونه زمان دهی مخالف است. این کارخانه با دستگاه های قدیمی و آلاینده نه کالایی استراتژیک تولید می کند و نه استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند. فاضلاب این کارخانه به شدت برای اهالی منطقه مضر است. به اعتقاد مدیریت شهری این کارخانه باید همین امروز پلمب شود.



در این رابطه رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز به مهر گفت: آخرین اطلاعاتی که من به صورت شفاهی از وضعیت کارگران کارخانه قو گرفتم مشخص می کند ۳۰۰ کارگر این کارخانه مشمول بازنشستگی پیش از موعد نشده اند و عده ای که می توانستند از این امتیاز استفاده کنند، احکام شان صادر شده است.

به گفته وی، مسئولیت پیگیری خروج این کارخانه را معاونت سیاسی فرمانداری بر عهده دارد و ما منتظریم ببنیم پرونده به کجا ختم می شود.