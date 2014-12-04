دستور العمل مدیریت حمل و نقل مسافرین دورن شهری شیراز اجرایی می شود

احمد رضا نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مطابق مصوبه هیئت دولت و دستور العمل شورای عالی ترافیکی کشور مدیریت حمل و نقل مسافرین دورن شهری با استفاده از توان بخش خصوصی در شیراز اجرایی می شود، گفت: طبق این دستورالعمل حمل و نقل درون شهری باید از طریق شرکت های خصوصی و یا تعاونی ها انجام شود که در این راستا شاهد افزایش کیفیت خدمات و نظارت بیشتر خواهیم بود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل تهیه شده در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز در حال بررسی است که با هدف به کارگیری حداکثری از توان بخش خصوصی در حال تدوین است.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه طبق این قانون مسافر بران شخصی سریعا ساماندهی می شوند، گفت: امروز در مرحله شناسایی مسافربران شخصی هستیم که این افراد می توانند با مراجعه به ادارات پست شیراز ثبت نام کنند.

نقیب زاده افزود: پس از تایید صلاحت مسافران شخصی این افراد در چهارچوب شرکت های خصوصی و تعاونی فعال خواهند شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر حدود سه هزار نفر مسافربر شخصی در شیراز فعال است که با ساماندهی آنها رفع مشکلات رانندگان تاکسی نیز انجام می شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: امروز حدود 12 هزار و 500 تاکسی در شیراز وجود دارد که تنها 10 هزار و 500 خودرو تاکسی گردشی است و مابقی در فرودگاه، تاکسی بی سیم و... مشغول هستند.

نقیب زاده با بیان اینکه اجرای این دستور العمل به طور حتم رفع مشکلات حمل و نقل شیراز را به همراه خواهد داشت، گفت: زمانیکه شرکت های خصوصی و تعاونی، وظیفه ارائه خدمات را داشته باشند به طور حتم این رقابت به نفع مردم خواهد بود زیرا کیفیت خدمات را افزایش خواهند داد.