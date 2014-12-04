وزیر نفت از فاز 12 پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه سفر خود از طرح‌های در دست اجرای پارس جنوبی، بازدید از فاز 12 این میدان مشترک گازی داشت و روند اجرای این طرح مهم را بررسی کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه بازدید وزیر نفت از طرح‌های پارس جنوبی اظهار داشت: امروز بازدیدی را به صورت هوایی از اجرای فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی داشتیم و روند کار را بررسی کردیم.

علی اکبر شعبان پور با بیان اینکه فاز 12 پارس جنوبی از طرح‌های اولویت‌دار وزارت نفت است، خاطرنشان ساخت: همچنین فازهای 15 و 16 و فازهای 17 و 18 نیز از طرح‌های اولویت دار است که تلاش برای بهره‌برداری این فازها با جدیت ادامه دارد.

وی ادامه داد: وزارت نفت برنامه جدی برای تکمیل این فازها دارد و اعتبارات خوبی نیز در این زمینه اختصاص یافته است که بهره‌برداری از این طرح‌ها ظرفیت گاز کشور را بالا خواهد برد.

لازم به ذکر است که مسئولان و مجریان فازهای مختلف پارس جنوبی نیز در حاشیه این بازدید توضیحاتی را در مورد این طرح‌ها برای وزیر نفت ارائه کردند.

با بهره برداری کامل از فاز ١٢ روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز ترش (معادل ٦٥ میلیون مترمکعب گاز شیرین) به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

فاز ١٢ پارس جنوبی از نظر حجم کار، میزان سرمایه گذاری و تولید بزرگترین فاز منطقه گازی و نفتی پارس جنوبی است و شرکت پتروپارس مسئولیت ساخت و راه اندازی این فاز را برعهده دارد.

میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در عمق حدود سه‌هزار متری زیر کف خلیج فارس و در ١٠٥ کیلومتری سواحل ایران قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود.