14 میلیون خدمات الکترونیکی توسط پست به مردم ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان قزوین رذوز پنجشنبه با حضور حسین مهری مدیرعامل شرکت پست، جهانگرد وعاون وزیر و رئیس سازمان فنآوری اطلاعات کشور، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری، رجب رحمانی وداود محمدی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدریان دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

حسین مهری در این جلسه اظهارداشت: در کشورهای پیشرفته سرانه پست با توسعه آنها بالا می رود هرچند در گذشته شبکه های پستی به صورت کار فیزیکی بوده اما امروزه ماموریت های جدیدی برای پست تعریف شده که ما هم به آن سمت حرکت می کنیم.

وی افزود: اتحادیه جهانی پست با عضویت 192 کشور مباحث مالی و الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده تا این کار بتواند سودآور باشد ودرآمدفعالان آن را تامین کند و در کشورهای پیشرفته بیشترین آمار سرانه پستی در آمریکا با 1000 مرسوله و سوئیس با 700 مرسوله است که این آمار در ایران حدود هشت مرسوله است.

دولتی ماندن پست امنیت بیشتری دارد

مهری بیان کرد: اگر بخواهیم دولت الکترونیک محقق شود باید توسعه خدمات پستی را جدی بگیریم و با توسعه فعالیتهای نوین این کار را تسریع کنیم اما باید بدانیم از 192 کشور عضو اتحادیه تنها هفت کشور امور را به بخش غیردولتی واگذار کرده اند و بقیه دولتی هستند و ما هم معتقدیم پست به عنوان رابط امینی بین مردم و سازمانها موجب سالم سازی محیط اداری می شود.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یادآورشد: پست می تواند با خدمات متنوع خود به کاهش هزینه ها، آلودگی، میزان مراجعه مردم و تقویت سالم سازی محیط ادارات هم کمک موثری کند و از آنجا که امنیت شهروندان مهم است پستچی بهترین امین مردم در شرایط کنونی در جابجایی هاست.

این مسئول گفت: در حال حاضر بیش از20 سازمان و نهاد برای ارائه خدمات به درب منازل مردم مراجعه می کنند که تامین امنیت مردم بسیار مهم است و با اقداماتی که از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شده بتوانیم نقش رابط را بخوبی ایفا کنیم و مقدمات اجرایی شدن دولت الکترونیک را فراهم کنیم.

مهری بیان کرد: به منظور توسعه خدمات الکترونیک در استان قزوین تفاهمنامه ای با استانداری امضاء شده تا بتوانیم خدمات گسترده ای ازطریق اینترنت و پست به مردم ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا رابطه مردم با کارمندان به حداقل برسد و بسیاری از مراجعات از زندگی مردم حذف شود که در این راستا تحقق دولت الکترونیک باید توسعه یابد.