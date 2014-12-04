هیئت امنای تخت جمشید به زودی مشخص می شود

مسعود رضایی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تشکیل هیت امنای تخت جشمید ابلاغ شده، گفت: به زودی جلسه ای در این راستا برگزار خواهد شد و هیئت امنای تخت جمشید معرفی می شود.

وی تصریح کرد: به طور حتم با تشکیل هیئت امنا بسیاری از مشکلات تخت جمشید برطرف خواهد شد.

مدیر پایگاه تخت جمشید با اشاره به اینکه مشکلات اعتباری و دیگر موارد با وجود هیئت امنا رفع می شود تاکید کرد: اعتبارات این مجموعه در منابع مختلفی دریافت می شد اما با ایجاد هیئت امنا نه تنها مشکلات اعتباری بلکه دیگر موارد نیز برطرف خواهد شد.

رضایی منفرد در خصوص بازسازی مقبره کورش سوم نیز تاکید کرد: آخرین فعالیت ها در این بخش در حال انجام است و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از دیگر فعالیت هایی که در حال پایان است راه اندازی و نوسازی موزه تخت جمشید است که مراحل پایانی کار را سپری می کند.

مدیر پایگاه تخت جمشید یادآور شد: مردم در ایام تعطیلات نوروز شاهد راه اندازی موزه تخت جمشید خواهند بود که بسیار جذاب است.

رضایی منفرد با اشاره به اینکه شاهد حضور گردشگران خارجی فراوانی در تخت جمشید هستیم، گفت: افزایش 200 درصدی گردشگران خارجی را به راحتی در تخت جمشید می توان شاهد بود که به طور حتم طی چند ماه آینده بیشتر نیز خواهد شد.

وی در خصوص برنامه ریزی برای ایام نوروز نیز گفت: کارگروه های مختلفی تشکیل و برنامه های مختلف را برای ایام نوروز بررسی خواهند کرد.