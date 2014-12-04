به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با ذوب‌آهن اصفهان در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از حضور در این نشست، جلسه‌ای با مهدی تاج داشتم تا در مورد بازی فردا که قرار است بدون تماشاگر برگزار شود، با رئیس سازمان لیگ صحبت کنم.

وی ضمن عذرخواهی از خبرنگاران به خاطر تاخیر در حضور در این نشست، افزود: ما به قانون احترام می‌گذاریم و هرتصمیمی که کمیته استیناف گرفته، برای‌مان قابل احترام است اما از مسئولان می‌خواهیم عادلانه‌تر با پرسپولیس برخورد کنند. وقتی محرومیت تراکتورسازی در لیگ را بررسی کرده و بازی این تیم با استقلال با حضور تماشاگران برگزار شد، امیدواریم این اتفاق برای پرسپولیس هم رخ دهد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین اضافه کرد: اگر تخلفی صورت گرفته، مربوط به لیگ است نه جام حذفی و اگر قرار به محرومیت است، باید در لیگ نه جام حذفی اعمال شود زیرا این دو جام، با همدیگر متفاوت هستند. امیدوارم با این صحبت‌هایی که با آقای تاج انجام دادم، شرایط پرسپولیس بهتر شود و محرومیت‌مان را از جام حذفی به لیگ منتقل کنند.

وی با بیان اینکه امیدوار است مسئولان سازمان لیگ در یکی دو ساعت آینده تصمیم قبلی را مورد بازبینی قرار داده و اجازه دهند بازی پرسپولیس با ذوب‌آهن با حضور تماشاگران برگزار شود، تاکید کرد: نخستین بازی ما بعد از محرومیت، دیدار با نفت بود و وقتی آنها میزبان بودند، این محرومیت به بازی فولاد منتقل می‌شود. البته امیدارم مسئولان در مورد رای صادر شده، تجدید نظر کنند.

درخشان اضافه کرد: جذابیت فوتبال به تماشاگر است و فوتبال بدون هواداران می‌میرد. شما ببینید فیفا اینهمه تکنولوژی در فوتبال می‌آورد به خاطر لذت بیشتر تماشاگر از مسابقات. به نظر من 70 درصد جذابیت یک مسابقه به تماشاگران آن است. من از شما می‌پرسم آیا بازی‌های بارسلونا و رئال مادرید بدون حضور تماشاگر جذابیت دارد؟ مطمئنا تماشاگران بازیکنان را تحریک کرده تا در زمین کارهای فوق‌العاده انجام دهند.

وی در ادامه در مورد دیدار تیمش با ذوب‌آهن هم یادآور شد: ذوب‌آهن تیم بسیار خوب و با انگیزه است زیرا استقلال را حذف کرده است. در مورد تیم خودم هم باید بگویم، نفرات تیم بسیار با انگیزه در تمرینات حضور پیدا می‌کنند. حتی در بازی با نفت هم شایسته باخت نبودیم. از بچه‌ها راضی‌ام زیرا تا به امروز کار خارق‌العاده‌ای انجام داده‌اند. من افتخار می‌کنم چنین بازیکنانی که برای تیم و هواداران با جان و دل بازی می‌کنند، را در اختیار دارم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: مطمئن باشید بازیکنان پرسپولیس برای خوشحال کردن هواداران تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا در نهایت با موفقیت زمین مسابقه را ترک کنند. همچنین تمام خستگی چند ساله هواداران را با پیروزی در فینال و قهرمانی جام حذفی برطرف می‌کنیم.

وی در خصوص محرومان و مصدومان این تیم هم اظهار کرد: تعداد نفرات محروم و مصدوم تیمم آنقدر زیاد بوده که از دست خودم خارج شده است ولی مطمئنم که با این مهره‌هایی که در اختیار دارم، می‌توانیم بازی با ذوب‌آهن را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

درخشان در مورد جذب بازیکنان خارجی تصریح کرد: آنقدر بازی‌های ما فشرده شد که وقت فکر کردن در مورد بازیکنان جدید را نداشتیم ولی چند گزینه خوب را مدنظر داریم و احتمالا آنها از هفته آینده کنار ما خواهند بود.

وی در رابطه با اینکه سوشا در بازی فردا درون دروازه قرار می‌گیرد یا نیلسون؟، تاکید کرد: به احتمال زیاد در بازی فردا سوشا دروازه‌بان ما خواهد بود زیرا سوابق قبلی او در جام حذفی نشان داده که او دروازه‌بان مطمئنی است و شانس بیشتری برای حضور در دروازه پرسپولیس در بازی فردا را دارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه از جذب دو بازیکن جدید رضا خالقی‌فر و مهدی جعفرپور در ترکیب پرسپولیس راضی هستید یا خیر؟، تصریح کرد: از خالقی‌فر خیلی راضی هستم. او تنها 20 دقیقه قبل از بازی با نفت با ما تمرین کرد اما به خوبی در میدان بازی کرد. او به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند در تیم جا بی‌افتد زیرا برای ما مهمترین چیز این است بازیکن تاکتیک‌پذیر باشد تا اینکه عملکرد فردی خوبی داشته باشد.

وی درخصوص جعفرپور افزود: جعفرپور هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند و ما باید در آن پست تیم را تقویت کنیم.

درخشان در پایان درخصوص اینکه آیا علت جذب بابک حاتمی هم ضعف جعفرپور بوده؟، گفت: ما در آن سمت نیاز به تقویت داریم تا تاکتیک تیم‌مان بهتر شود، علت این مساله هم همین بود.