به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار وزیر اطلاعات که پیش از ظهر پنج‌شنبه در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء انجام شد، وزارت اطلاعات را یک وزارتخانه علمی دانست و گفت: کار اطلاعاتی یک کار پیچیده علمی است و پیچیدگی و علمی بودن این وزارتخانه از این جهت است که کار این وزارتخانه، خیانت شناسی است و خیانت یک مسیر مشخص و روشنی ندارد. وزارت اطلاعات وقتی می‌تواند موفق باشد که خیانت را به درستی و به هنگام شناسایی کند.

وی با تأکید بر همیشگی بودن خطر اسرائیل، هوشیاری هر چه بیشتر وزارت اطلاعات در برابر توطئه‌های اسرائیل را خواستار شد.

استاد برجسته حوزه در ادامه سخنان خود، تأمین امنیت اقتصادی و پیشگیری از مفاسد اقتصادی را از دیگر وظایف مهم وزارت اطلاعات دانست و گفت: اگر وزارت اطلاعات آنچه مربوط به امنیت اقتصاد و معیشت مردم می‌شود، مانند جلوگیری از اختلاس و احتکار و مفاسد گمرکی را کنترل و مهار کند و مردم آثار این فعالیت‌ها را مشاهده کنند، خود مردم با وزارت اطلاعات همراه خواهند شد.

پاک ترین و بهترین نیروهای وزارت اطلاعات، توده مردم هستند

وی رفع مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری را از عوامل مهم ارتقای امنیت جامعه دانست و اظهار داشت: پاک ترین و بهترین نیروهای وزارت اطلاعات، توده مردم هستند و بسیاری از کشفیات وزارت اطلاعات مربوط به گزارش‌های مردمی است.

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که ایران با وجود قرار داشتن در میدان مین از امنیت کامل برخوردار است، اذعان داشت: باید هر لحظه شاکر خداوند باشیم که با وجود قرار داشتن در میدان مین و تهدیدات همه جانبه، به برکت خون شهدا و مجاهدت‌های امام راحل، دارای امنیت کامل هستیم اما باید بدانیم فرصت هیچ اشتباهی را در این شرایط نداریم.

وزارت اطلاعات بر سه محور شرع، اخلاق و قانون جمهوری اسلامی

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات ضمن ابلاغ سلام ریاست محترم جمهور، دکتر حسن روحانی به محضر آیت الله جوادی آملی، گزارشی از فعالیت‌های وزارت اطلاعات در دوران تصدی خود بر این وزارتخانه را ارئه کرد.

وی تاکید داشت: وزارت اطلاعات بر سه محور شرع، اخلاق و قانون جمهوری اسلامی، همه فعالیت‌های خود را پیش می‌برد و نیروهای گمنام این وزارتخانه، با جدیت در صدد ایجاد یک امنیت کم هزینه برای کشور و نظام هستند.