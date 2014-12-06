به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین محمدی نما ینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه وجمعی از مدیران ومعاونان این سازمان با بیان اینکه در گذشته بسیاری از موقوفات به دلیل بی توجهی و عدم عمل به نیت واقفان هدر میرفتند اظهار کرد: پیش از این برخی افراد از موقوفات سوء استفاده میکردند ولی امروز شاهد ساماندهی وضعیت املاک وقفی هستیم.
وی افزود: مدیریت سازمان اوقاف در دوره کنونی اقدامات قابل تقدیری داشته و از رهبر معظم انقلاب هم تشکر میکنیم که حجتالاسلام والمسلمین محمدی را به این سمت منصوب کردهاند.ش
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در باب موقوفات دو مرحله داریم گفت: نخست اینکه موقوفات چه اثر مثبتی در جامعه میتوانند داشته باشند و چه باید بکنیم که منشأ اثر باشند.
وی ادامه داد: مرحله دوم هم جنبه منفیات است؛ اگر چنین جنبههایی وجود دارد باید آنها را حذف کنیم زیرا خاصیت وجودی موقوفات را تحت الشعاع قرار میدهند.
آیتالله علوی گرگانی با اشاره به اینکه همه مردم آگاهی لازم در مورد وقف را ندارند خاطرنشان کرد: برخی محدودیتها در وقف سبب میشود که مشکلاتی به وجود بیاید؛ میتوان رویهای را در نظر گرفت تا مسئولان سازمان اوقاف، واقفان را راهنمایی کنند که املاکشان را در چه راهی وقف کنند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: وقف عام در شرایط کنونی تاثیر بسزایی دارد و میتوان با استفاده از عواید آن و بر اساس اولویتبندی و شرایط موجود، آثار و برکات بیشتری را برداشت کرد.
وی با بیان اینکه عواید حاصل از وقف عام میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند خاطرنشان کرد: چنانچه این فرهنگ نهادینه شود، به تدریج افراد وقفهایی انجام میدهند که بتوان با استفاده از آنها به اولویتهای جامعه پرداخت.
آیتالله علوی گرگانی با اشاره به لزوم وقف در راستای گسترش حوزههای علمیه و تربیت طلاب علوم دینی گفت: در این زمینه نیازمند توجه لازم از سوی مسئولان اوقاف و مردم هستیم.
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