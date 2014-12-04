به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی پیش از ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه طی یکسال گذشته اظهار کرد: 24 هزار مورد کمک به ایتام و خانواده‌های نیازمند، 1280 مورد اعزام به مشهد مقدس، 9700 مورد کمک به درمان بیماران نیازمند، 200 مورد اعزام به عتبات عالیات، 19 میلیارد تومان کمک به حوزه‌های علمیه، 22 میلیارد و 400 میلیون تومان برای برپایی مراسم عزای حسینی، کمک به 3082 هیئت عزاداری و 15 هزار مورد تربیت و اعزام مبلغ و روحانی به مناطق مختلف از جمله اقدامات صورت گرفته از محل عواید موقوفات مطابق نیت واقفان به شمار می‌روند.

وی افزود: در سال 88، تنها 200 مورد وقف توسط مردم صورت می‌گرفت ولی از ابتدای امسال تاکنون دو هزار مورد وقف جدید به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه حفظ و برگزاری مسابقات قرآن از جمله فعالیت‌های قرآنی اوقاف محسوب می‌شوند گفت: سال گذشته یک میلیون و 400 هزار نفر در مسابقات قرآن اوقاف شرکت کردند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید فرموده‌اند؛ ایران اسلامی باید 10 تا 15 میلیون حافظ قرآن داشته باشد که سازمان اوقاف هم متعهد شد طی چهار سال یک میلیون حافظ قرآن تربیت کند و به این ترتیب، طی سه سال گذشتته، 860 هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در بقاع متبرکه گفت: 2400 مرکز فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امامزادگان دایر شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه از سرمایه‌گذاری 160 میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی 1300 بقعه متبرکه در سال جاری خبر داد و افزود: در مجموع 3700 بقعه متبرکه در سراسر کشور زیر پوشش فعالیت‌های عمرانی قرار گرفته‌اند و این کار در قالب طرحی جامع صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: در برنامه‌های فرهنگی نیز شاهد برگزاری مراسم‌ها و مسابقاتی در مناسبت‌های مذهبی همچون عید غدیر، شهادت حضرت زهرا(س) هستیم.

حجت الاسلام محمدی به فعالیت‌های سازمان اوقاف در دهه محرم اشاره کرد و گفت: کتابچه سبک زندگی حسینی در تیراژ 200 هزار نسخه چاپ شد و در اختیار عموم قرار گرفت؛ کتاب آیات زندگی نیز شامل آیات مبتلا به مردم در امور مختلف زندگی به شمارگان 500 هزار نسخه چاپ و منتشر شده است