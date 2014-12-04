دستگیری 7 مظنون به فعالیت تروریستی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بنا بر اعلام پلیس لندن در مجموع 7 مظنون به فعالیت تروریستی بازداشت شده اند که 5 نفر از آنان از اهالی ولز و 2 نفر دیگر اهل پایتخت هستند.

این دستگیری ها در راستای عملیات ضدتروریستی جدید پلیس انگلیس انجام می گیرد که به ویژه پس از افزایش شمار شهروندان این کشور در بین تروریست های داعش، شدت گرفته است.

مقامات انگلیس در مورد احتمال بازگشت تروریست ها از عراق و سوریه به کشورشان ابراز نگرانی می کنند. به تازگی نیز یک مرد 33 ساله در لندن به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی و مرد 40 ساله دیگری نیز به اتهام جعل گذرنامه برای پیوستن به تروریست ها بازداشت شده اند.