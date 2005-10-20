صديقه صبور : زبان فارسي كمتر از يك دهه ديگر رشد چشمگيري در دنيا خواهد داشت

دكتر صبور در زمان تحصيل در دانشگاه قاهره ( سال 1977)



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اين استاد عرب زبان " ادبيات " درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، درباره علت آغاز مطالعات ادبيات فارسي ، گفت : من در سال 1980 پس از پايان دوره دكتري زبان و ادبيات عرب در دانشگاه قاهره با اساتيد كرسي زبان فارسي كه يكي از فعال ترين كرسي هاي زبان هاي خارجي اين داشنگاه بود آشنا شدم و به فراگيري اين زبان علاقه مند شدم . با اينكه مي توانستم در همان سال به سمت استاد يار در دانشگاه هاي هركدام از كشورهاي منطقه فعاليت هاي خود را اغاز كنم اما شوق فراگيري زبان فارسي مرا وادار كرد يك دوره چهارساله ديگر به تحصيلاتم در اين دانشگاه ادامه دهم .

دكترصديقه صبور كه اينك استاد زبان فارسي در " دانشگاه الحلاوه " (دمشق ) سوريه است ، گفت : وضعيت زبان فارسي از دو دهه قبل در كشورهاي عربي رو به بهبودي است . از جهتي ، امكانات فعاليت اقتصادي براي دانشجويان زبان فارسي از گذشته بيشتر و بهتر شده است و از جهت ديگر با كمك هاي دولت ايران كرسي هاي زبان فارسي نسبت به گذشته وضعيت بهتري پيدا كرده است .

وي در پاسخ به اين سئوال كه استقبال دانشجويان زبان فارسي در كشور هاي عربي چگونه است ؟ به مهر ، گفت : استقبال براي فراگيري زبان فارسي از گذشته بهتر شده و مثلا در دمشق بيش از صد نفر از در رشته زبان فارسي در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند .

وي با تقدير از زحمات رايزني فرهنگي ايران در سوريه ، گفت : زبان فارسي در دنيا جايگاه خود را مرور باز مي كند و در دهه آينده شاهد رشد و شكوفايي بيشتر اين زبان خواهيم بود و به جرات و با توجه به شواهد كنوني مي توان گفت كه در كمتر از يك دهه ديگر زبان فارسي رشدي بي سابقه در دنيا پيدا خواهد كرد .



به گزارش مهر ، كرسي زبان و ادبيات فارسي در كشورهاي عرب زبان بيش از پنجاه سال سابقه دارد ، در اين ميان كرسي هاي زبان فارسي در كشور مصر و سوريه از اهميت ويژه اي برخوردار است ، اين كرسي در كشور سوريه با سابقه حضور بيش از سه دهه يكي از فعال ترين كرسي هاي زبان و ادبات فارسي در منطقه محسوب مي شود .



گفتني است دكتر صديقه صبور ، استاد (مدعو ) كرسي زبان و ادبيات فارسي در كشور سوريه است كه سابقه در حدود دو دهه تحقيق و تدريس زبان و ادبيايت فارسي در كارنامه خود دارد . او مطالعه زبان فارسي در دنياي امروز را يك ضرورت مي داند و اعتقاد دارد كه براي شناخت انقلاب اسلامي مسلمانان با اين زبان آشنا باشند .