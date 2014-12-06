۱۵ موسسه و خانه قرآنی در گلوگاه فعال است

حجت الاسلام حسینعلی فعّالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۵۱ مداح اهل بیت علیهم السلام در گلوگاه شناسایی شده است که ۹ نفر از این تعداد مداح خانم هستند و مداحان اهل بیت علیهم السلام در شهرستان گلوگاه از دانش خوبی در زمینه مداحی برخوردار هستند و آسیبهای رایج در زمینه مداحی در این شهرستان وجود ندارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه تصریح کرد: با برنامه ریزی و پیگیری های این اداره کار فراخوانی و تشکیل پرونده مداحان شهرستان برای صدور مجوز و کارت شناسایی موقت مداحی برای شرکت در انتخابات کانون مداحان انجام شد و تحویل داده شد.

حجت الاسلام فعّالی اظهار داشت: این امر به منظور سازماندهی، تقویت و اصلاح امور مداحان، برنامه ‌ریزی برای ارتقاء کیفیت مداحی و نظارت صحیح بر عملکرد ذاکران اهل بیت علیهم السلام انجام شده است.

این مسئول فرهنگی همچنین فقدان اطلاعات کافی و نداشتن منابع موثق برای مداحی را از جمله آسیبهای کنونی این حرفه ذکر و بیان کرد: برای رفع این مشکل بعد از برگزاری انتخابات کانون مداحان در شهرستان یکی از اقدامات و وظایف این کانون برگزاری کلاسهای آموزشی برای رفع این مشکل است.

مسئول برگزاری انتخابات کانون مداحان شهرستان گلوگاه ابراز داشت: با توجه به انتخابات آتی و پیش روی کانون مداحان، انتظار داریم همه مداحان و ذاکران شهرستان جهت تشکیل پرونده به تبلیغات اسلامی شهرستان مراجعه و همه مسئولان هیئت‌های مذهبی در هدایت و معرفی مداحان و ذاکرین با این اداره همکاری کنند.

حجت الاسلام فعّالی افزود: ۱۲دی ماه انتخابات کانون مداحان برگزار خواهد شد که شرط شرکت در انتخابات کانون مداحان داشتن کارت موقت شناسایی مداح است و از تمامی مداحان شهرستان دعوت می کنیم برای تشکیل پرونده و صدور کارت موقت به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه فرمایند.

وی تصریح کرد: انتخابات کانون مداحان در شهرستان گلوگاه برای دومین بار برگزار خواهد شد که امیدواریم با برگزاری این انتخابات و تشکیل کانون مداحان در این شهرستان قدمهای خوبی در زمینه شناسایی، ساماندهی و آموزش مداحان اهل بیت علیهم السلام برداریم.

فعالیت ۱۵ موسسه و خانه قرآنی در گلوگاه

حجت الاسلام فعالی با بیان اینکه خانه های قرآن روستایی در راستای گسترش آموزه های قرآنی بین خانوده ها، تأسیس شده است اظهارداشت: با توجه به اجرای طرح تاسیس خانه های قرآن روستایی، به همت دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان مازندران و با هماهنگی های اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه، تاکنون ۱۵موسسه و خانه قرآن موفق به اخذ مجوز فعّالیت شده اند که از این تعداد، ۶ موسسه قرآنی شهری و ۹ خانه قرآن روستایی، فعالیت های قرآنی را انجام می دهند.



وی بیان کرد: خانه های قرآن روستایی در روستاها تاسیس شده است که فعالیت خود را در زمینه ترویج علوم قرآنی و ارائه خدمات قرآنی آغاز کرده اند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه گفت: تاسیس خانه های قرآنی روستایی به‌عنوان تشکل مردمی و غیردولتی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآنی در روستاها تأسیس شده است.



حجت الاسلام فعّالی افزود: ارتقای سطح دانش و بینش قرآنی افراد جامعه، تلاش برای ریشه ‌کنی بی‌ سوادی قرآنی، گسترش آموزه های قرآنی بین خانواده ها و کاربردی نمودن آموزه های قرآن در زندگی مردم از دیگر اهداف تأسیس خانه های قرآن روستایی به شمار می آید.



این مسئول فرهنگی تصریح کرد: متقاضیان دریافت مجوز فعالیت خانه های قرآن روستایی می توانند با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه برای ایجاد خانه قرآن روستایی اقدام کنند.