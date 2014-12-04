ضعف زیرساختهای مراکزاقماری دانشگاه لرستان/میراثی که ازدولت قبل بجاماند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی ظهر پنجشنبه در دیدار روسای دانشگاههای لرستان با استاندار لرستان از وجود چهار مرکز اقماری دانشگاه لرستان خبر داد و اظهار داشت: با دانشجویان تک تک این مراکز جلسات پرسش و پاسخ برگزار شده و مشکلات تمامی آن ها مورد بررسی قرار گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مراکز اقماری در دانشگاه ها میراثی هستند که از دولت قبلی به ارث رسیده است عنوان کرد: مدیران این مراکز برای بهبود شرایط مراکز اقماری به جد تلاش می کنند و به دنبال حل مشکلات موجود هستند.

رئیس دانشگاه لرستان مشکلات خوابگاهی مراکز اقماری را تنها یکی از مشکلات کوچک این مراکز برشمرد و بیان داشت: عدم وجود زیرساخت های مناسب در این مراکز از دیگر مشکلات مراکز اقماری هستند.

انتقاد از واگذاری طرح های پژوهشی به خارج از استان

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود عدم خودباوری و اعتماد سازی را بعنوان اصلی ترین مشکلات در مسیر توسعه استان لرستان دانست و گفت: در استان لرستان خیلی از طرح هایی که دستگاههای دولتی دارند بجای اینکه از دانشگاههای استان بخواهند طرح مطالعاتی آنها را انجام دهند از دیگر دانشگاه های کشور همچون دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران می خواهند مطالعه طرح را انجام دهند.

وی در اینباره افزود: این در حالی است که دانشگاه لرستان نزدیک به ۶۰ رشته دکترا و ۳۰۰ نفر هئیت علمی دارد لذا واگذاری طرح های پژوهشی حاکی از عدم خودباوری و عدم اطمینان به نیروهای توانمند دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه شاید دانشگاه لرستان خود نیز یکی از مقصران در این زمینه باشد اضافه کرد: وظیفه دانشگاهیان این است که علم را به فناوری تبدیل کرده و آنگاه فناوری خود به خود تبدیل به ثروت خواهد شد.

عزیزی از خلاء ارتباط بین بخش اجرایی و بخش دانشگاهی سخن گفت و اظهار داشت: هر کدام از این بخش ها ساز خود را می زنند و این یکی از اصلی ترین معضلات پیش روی توسعه همین موضوع است.

وی تاکید کرد: بایستی یک نوع تعامل خوب بین بخش اجرایی و دانشگاهی استان اتفاق بیفتد زیرا همگی قبول داریم دانشگاه محور و اساس توسعه است.

اولین گام برای توسعه لرستان شناخت مزیت های رقابتی استان است

رئیس دانشگاه لرستان استاندار لرستان را دارای نگاه دانشگاهی دانست و تصریح کرد: اگر دانشگاه حرفی برای گفتن داشته باشد و بخش اجرایی آن را قبول داشته باشد مشکلات توسعه ای استان حل می شود.

عزیزی به بیان راهکارهایی برای توسعه لرستان پرداخت و بیان داشت: اولین گام برای توسعه لرستان شناخت مزیت های رقابتی استان است یعنی هر کس از نظر علمی، کاربردی و کارآفرینی حرفی برای گفتن داشته باشد می بایست او را ارج نهاد.

وی پرورش صلاحیت ها و قابلیت ها برای بهره گیری از مزیت های استان را راهکار دوم برای توسعه استان دانست و افزود: طراحی استراتژی مناسب در مسیر توسعه یکی دیگر از راهکارهای توسعه لرستان است.

مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: البته نمی توان بدون توجه به اسناد بالادستی از جمله برنامه ایران ۱۴۰۴ برنامه ریزی کرد و باید توسعه بر مبنای اسناد بالادستی و برنامه های پنج ساله توسعه باشد.

عزیزی یادآور شد: هم اکنون وزارت علوم طی مکاتباتی از دانشگاه لرستان خواسته است برنامه های خود را در ارتباط با برنامه ششم توسعه بیان کند.

وی طراحی برنامه های عملیاتی همراه با عدد و ارقام و متصل کردن کارنامه مدیران به اجرای این برنامه ها و ارائه بازخورد به مدیران و جامعه را از دیگر راهکارهای پیشنهادی خود برای توسعه لرستان خواند و گفت: همه این موارد در تسهیل فضای کسب و کار و به ویژه عدم تصدی گری دولت موثر هستند.

رئیس دانشگاه لرستان افزود: دولت بایستی با واگذاری امور به بخش خصوصی بیشتر نقش نظارت کننده و مشاور دهنده داشته باشد و بعنوان تعیین کننده مسیر عمل کند.