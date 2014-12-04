توجه به مسائل روز جهان از بهترین ویژگیهای هیئتهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی فعّالی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست تربیتی در زمینه امر به معروف و نهی از منکرضمن حیاتی دانستن نقش هیئات مذهبی در پیشبرد انقلاب اسلامی گفت: امروزه عملکرد هیئات در عرضه جهانی دیده می شود که پیاده روی بیست و چند میلیونی هیئات مذهبی در اربعین اباعبدالله الحسین(ع) نشان از این ادعا دارد.

وی افزود: این هیئات مذهبی بودند که بساط فتنه را در سال ۸۸ جمع کردند و شعار لبیک یا حسین (ع) را پررنگ کردند.

حجت الاسلام فعّالی تصریح کرد: دشمن به نقش حیاتی هیئات مذهبی پی برده و لذا سعی در خنثی کردن آنها دارد و ما باید بیش از گذشته مشکلات را قبل از حاد شدن آنها رصد و پیشگیری کنیم.

وی همچنین در جمع عزاداران حسینی و بسیجیان پایگاه حزب الله مسجد محمّدی این شهرستان در سخنانی اظهار داشت:هدف و فلسفه قیام و نهضت امام حسین (ع) در روز عاشورا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام بود.



وی بیان داشت:اهمیت امر به معروف ونهی از منکر در قرآن تبیین شده و خداوند در قرآن سفارش می کند که اگر می خواهید بهترین امت باشید این فریضه را انجام دهید.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه ادامه داد: همه پیامبران الهی مبعوث شده‌اند تا به انجام امر به معروف و نهی از منکر، به بشریت بگویند که کارهای حق و ثواب را انجام دهند و از منکرات و زشتی‌ها خودداری کنند.



فعّالی با اشاره به اینکه احیای امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین جهاد در شرایط کنونی است، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک جهاد بزرگ است که باید در جامعه احیا شود که در صورت احیای آن در جامعه، خدمت بزرگی به دین اسلام می‌شود.



این مسئول فرهنگی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از برترین فرایض است که آثار و برکات فراوانی برای جامعه دارد، خواستار توجه بیشتر عزاداران شرکت کننده در مراسم به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شد .



حجت الاسلام فعّالی به حرکت امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: تمام لحظات و اقدامات امام حسین (ع) برای مسلمانان درس است ومی توان از مصادیق فعالیت و برخورد امام حسین با منافقان ودشمنان در جامعه امروز استفاده کرد.