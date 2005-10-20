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۲۸ مهر ۱۳۸۴، ۲۰:۱۲

در پاسخ به پيام هاي تبريك نلسون ماندلا و روساي چند كشور؛

رييس جمهور عزت و سرافرازي مسلمانان جهان را خواستار شد

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري به مناسبت ماه مبارك رمضان در پاسخ به پيام هاي تبريك نلسون ماندلا و نخست وزيران كويت و قطر، ولي عهد قطر، نايب رئيس دولت امارات متحده عربي و معاون نخست وزير عمان، عزت و سرافرازي مسلمانان جهان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور در پاسخ به پيام تبريك نلسون ماندلا نيز خواستار پيشرفت و سربلندي مردم قاره آفريقا، به ويژه آفريقاي جنوبي شده است.

کد مطلب 243608

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