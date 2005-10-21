كودكان مسلمان اتريش براي روزه داري با يكديگر رقابت مي كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مونتاها كودك هشت ساله اتريشي در گفتگو با "اسلام آن لاين" گفت: براي روزه داري به اندازه كافي بزرگ شده ام.

پدر وي هنگامي كه او تنها 5 سال داشت به تفصيل درباره معنويات ماه مبارك رمضان با او گفتگو كرده است. اين كودك مسلمان قاطعانه اظهار داشت: تصميم دارم تا پايان ماه رمضان روزه بگيرم.

به گزارش "اسلام آن لاين" والدين كودكان مسلماني كه در اقليت زندگي مي كنند بايد آموزشهاي لازم را درباره آيين دين اسلام به كودكان خود ارائه دهند، اگرچه روزه داري در سن پيش از تكليف به كودكان واجب نيست، اما والدين مي توانند درباره معنويات ماه پر فيض و بركت رمضان با كودكان خود صحبت كنند.

مسلمانان اتريش از روز چهارشنبه 13 مهرماه ، اقدام به روزه داري كرده اند تا با نيايش و خودداري به خداوند نزديكتر شوند.

در طول ماه رمضان رقابت چشمگيري ميان كودكان براي روزه داري در طول ماه رمضان جريان دارد.

كريم كودك مسلمان 10 ساله با افتخار گفت: رمضان گذشته 20 روز از ماه را روزه گرفتم. امسال مي خواهم تمام ماه رمضان را روزه بگيرم.

دينا 13 ساله گفت: ساله گذشته بسياري از دوستان غير مسلمانان من درباره روزه داري و احساس مسلمانان در طول اين ماه كنجكاو بودند و امتناع از خوردن و آشاميدن در طول ماه رمضان عده اي را متعجب كرده است .

مساجد سراسر اتريش در ماه رمضان برنامه هاي ويژه اي براي كودكان تدارك ديده است تا آنها به آداب اسلامي بپردازند.

براساس آمارگيريهاي اخير، 76 مسجد و نمازخانه در سراسر اتريش وجود دارد و از اين تعداد 53 مسجد در وين فعاليت مي كنند. مسلمانان اتريش 400 هزار نفر تخمين زده شده اند كه اين تعداد 4 درصد جمعيت 8 ميليوني اين كشور را تشكيل مي دهند.

اسلام در سال 1912 بطور رسمي در اتريش به رسميت شناخته شد و پس از مسيحيت، دومين دين بزرگ اين كشور محسوب مي شود.