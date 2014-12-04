علوم پزشکی تبریز در پی ایجاد ارتباط با اساتید ایرانی خارج از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی عصر پنج شنبه در جلسه شورای ایرانیان خارج از کشور در تبریز اظهار داشت: در چندین ماه گذشته اقدام به شناسایی برخی اساتید ایرانی و آذری مقیم خارج از کشور کرده ایم تا بتوانیم از توانمندی های این افراد در زمینه های علمی بهره مند شویم.

وی ادامه داد: به این ترتیب ۵۴ نفر از اساتید برجسته ایرانی خارج از کشور را شناسایی کرده و با ان ها مکاتباتی را انجام داده ایم که از این تعداد ۱۱ نفر در سمینارهای برگزار شده در تبریز حضور یافته اند.

صومی با بیان اینکه باید از تجربیات این افراد در تعلیم دانشجویان استفاده کنیم، گفت: در این خصوص قراردادهایی با برخی از این افراد که در کار خود خبره هستند بسته ایم تا بخشی از وقت خود را صرف آموزش دانشجویان دانشگاه تبریز بکنند.

وی ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته ایم تا سمیناری برای خیران ایرانی خارج از کشور برگزار کنیم تا از کمک های این افراد بهره لازم را ببریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: امیدواریم با تشکیل شدن این شورا گام مثبتی برای افزایش تعاملات دستگاه های استان با ایرانیان خارج از کشور برداشته شود که در این میان دانشگاه ها نیز آماده هرگونه تبادل علمی با این افراد هستند.