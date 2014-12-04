دوست داشتم مساوی بگیرم/ انسجام تیمی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از شکست مقابل سپاهان گفت: این بازی اولمان در نیمفصل دوم بود و شرایط سختی آن هم مقابل سپاهان داشتیم چند بازیکن ما غایب بودند که نتوانستیم برنامههای تاکتیکی مورد نظرمان را در زمین پیاده کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سپاهان تیم خوبی است که مهرههای خوبی هم دارد ما هم از نظر دفاع و هم خط حمله مشکل داشتیم. در خط دفاع انسجام لازم را نداشتیم، ما از جمعه به پیکان اضافه شدهایم و تنها 4 جلسه تمرین داشتهایم امیدواریم بازی به بازی بهتر شویم و با جذب چند مهره جدید از نظر فنی نیز به شرایط بهتری نیز برسیم. دوست نداشتم امروز ببازیم حتی راضی بودیم مساوی هم بگیریم ولی متاسفانه با عدم انسجام تیمی شکست خوردیم.
مرفاوی درخصوص جذب و جدایی بازیکنان تیم پیکان تصریح کرد: ما در این تیم بازیکنان خوبی را از دست دادیم اما در آینده قصد داریم چند مهره خوب جذب کنیم در این بازی با کمبود بازیکن مواجه شدیم و نفرات تخصصی نداشتیم دفاع راست ما در خط هافبک بازی میکرد و وحید حیدری نیز در پست تخصصیاش نبود خیلی از مهرهها را در اختیار نداشتیم و امیدوارم در آینده نیز به انسجام تیمی برسیم.
