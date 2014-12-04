  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

بیانیه کنفرانس الازهر:

خشونت در اسلام جایی ندارد/اخراج مسیحیان جنایتی زشت است

خشونت در اسلام جایی ندارد/اخراج مسیحیان جنایتی زشت است

کنفرانس مقابله با تروریسم در دانشگاه الازهر در بیانیه ای با اعلام اینکه خشونت در اسلام جایی ندارد تاکید کرد که اخراج شهروندان مسیحی جنایتی زشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کنفرانس مقابله با افراط گرایی و تروریسم در دانشگاه الازهر با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی آمده است: تمامی گروه هایی که از خشونت استفاده کرده اند گناهکارند و خشونت در اسلام جایی ندارد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اخراج شهروندان مسیحی و ادیان دیگر جنایتی زشت و اقدامی مردود است. حمله به پیروان مسیحیت از اصل دین به دور است و پیامبر اکرم به این مسئله اشاره کرده اند.

در این بیانیه آمده است که جهاد به معنای دفاع از خویش است و اعلام آن به فرد یا گروهی مربوط نمی شود. کنفرانس الازهر از علمای جهان اسلام خواست که در خاموش کردن آتش جنگ مذهبی در بحرین، یمن، عراق و سوریه مسئولیت پذیر باشند. همچنین در این بیانیه خواستار جلوگیری از جنایات اشغالگران قدس در فلسطین و محاکمه عاملان آن در دادگاه جنایی بین المللی شده است.

کد مطلب 2436126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه