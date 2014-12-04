خشونت در اسلام جایی ندارد/اخراج مسیحیان جنایتی زشت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کنفرانس مقابله با افراط گرایی و تروریسم در دانشگاه الازهر با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی آمده است: تمامی گروه هایی که از خشونت استفاده کرده اند گناهکارند و خشونت در اسلام جایی ندارد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اخراج شهروندان مسیحی و ادیان دیگر جنایتی زشت و اقدامی مردود است. حمله به پیروان مسیحیت از اصل دین به دور است و پیامبر اکرم به این مسئله اشاره کرده اند.

در این بیانیه آمده است که جهاد به معنای دفاع از خویش است و اعلام آن به فرد یا گروهی مربوط نمی شود. کنفرانس الازهر از علمای جهان اسلام خواست که در خاموش کردن آتش جنگ مذهبی در بحرین، یمن، عراق و سوریه مسئولیت پذیر باشند. همچنین در این بیانیه خواستار جلوگیری از جنایات اشغالگران قدس در فلسطین و محاکمه عاملان آن در دادگاه جنایی بین المللی شده است.