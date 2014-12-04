۱۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۴

اکرمی مطرح کرد:

باید از فضای مجازی در جهت گسترش فرهنگ مطالعه بهره برد

بندرعباس - معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان گفت: امروزه فضای مجازی بخشی از وقت مردم را به خود اختصاص داده است که باید از آن در جهت گسترش فرهنگ مطالعه بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان هدف از کتابخوانی افزایش دانش و اطلاعات است و امروزه فضای مجازی بخشی از وقت مردم را به خود اختصاص داده است که نباید به جنگ این نرم افزار برویم و حتما اصرار کنیم که مردم کتابخوانی را به شکل سنتی داشته باشند.

وی ادامه داد: اینترنت در حال حاضر یک کتاب بزرگ است که باید از آن استفاده برد و فضای مجازی فرصتی است که در منزل خانواده ها وجود دارد.

وی اظهارداشت: اگر در جایی دیدیم کار اشتباهی شده آن را اصلاح کرده و اصراری به اینکه قبلا دیگران کار اشتباه انجام داده اند نداشته باشیم و نمی توانیم برای همه اقشار یک نسخه واحد بنویسیم بلکه برای هر قشر باید تصمیم سازی و برنامه مدونی تدوین شود و این تصمیم سازی باید در دبیرخانه صورت گیرد و در جلسات تصمیم گیری و پایش صورت گیرد.

اکرمی اضافه کرد: مصوبات به گونه ای انتخاب شود که جنبه اجرایی داشته باشد و برای تک تک هر کدام از آنها اقدام عملی صورت گیرد تا بتوانیم در یک بازه زمانی خود را ارزیابی کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه گفت: با هدف تبین آسیب های مطالعه و کتابخوانی در استان، پژوهشی توصیفی پیمایشی انجام شده است تا میزان اثر بخشی برنامه ها و محصولات حوزه  مطالعه و کتابخوانی و آسیب های این حوزه مشخص گردد.

وی خاطرنشان کرد: جامعه آماری این پژوهش 130نفر از کارشناسان فرهنگی استان هرمزگان هستند که مجموعه ای از مدیران اجرایی و فعالین حوزه کتاب و اساتید حوزه و دانشگاه را شامل می شود.

محسن زینلی تختی با اشاره به نتایج بدست آمده از این پژوهش اظهار کرد: طبق نتایج احصا شده از نظر کارشناسان سه عامل فناوری های نوین و رسانه، نوع رویکرد نظام آموزشی فعلی و نحوه عملکرد حوزه نشر به عنوان سه آسیب اصلی مطالعه و کتابخوانی در استان است.

وی افزود: این پژوهش در اختیار اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته است و باید با همفکری آنان نیازسنجی مردم استان نیز انجام گیرد و الگوهایی به منظور رفع آسیب های فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تبیین گردد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در پایان خاطر نشان کرد: موضوع گسترش فناوری نوین و شبکه های اجتماعی نیازمند بررسی های بیشتر است زیرا هنوز هم کتاب و نشریات چاپی جایگاه خاص خود را دارد و به جای نفی هر کدام از آنها باید به دنبال ارتباط منطقی بین این موضوعات و راه کارهایی جهت استفاده بهینه از هرکدام باشیم.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر گردید وضعیت کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان و نحوه توزیع این کتابها بر حسب هر کتابخانه و منطقه و همچنین میزان عضویت و مراجعین به کتابخانه های هر شهرستان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهیه و در جلسه آتی انجمن ارائه گردد و همچنین توسط اداره کل امور اجتماعی استانداری گزارشی از وضعیت کتابخانه های فعال سایر دستگاههای اجرایی تهیه گردد.

