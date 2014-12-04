علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایندگان اعزامی از هیئت کاراته استان قم موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز از مسابقات کاراته سبک کیوکوشین کاپ اروپا شدند.

وی افزود: پیکارهای کاراته سبک کیوکوشین کاراته اروپا بعد از ظهر امروز با حضور کاراته‌کاهای ۲۵ کشور به انجام رسید و در ترکیب تیمی که به نمایندگی از کشورمان راهی این مسابقات شده بود، سه کاراته‌کای استان قم نیز حضور داشتند و دو نفر آن‌ها با دست پر بازگشتند.

دبیر هیئت کاراته استان قم گفت: در این دوره از مسابقات امیرعباس فصیحی نماینده کاراته قم در وزن منهای ۳۵ کیلوگرم ز توانست حریفانی از کشورهای بلغارستان، ایتالیا و انگلیس را شکست داده و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.

برخورداری بیان داشت: محمد همایی‌فصیح در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم رده سنی جوانان بعد از شکست دادن حریفانی از کشورهای اوکراین، آلمان و بلغارستان با شکست برابر حریفی از کشور روسیه به مدال برنز این مسابقات دست یافت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور نماینده قم در سوپرلیگ کشور عنوان کرد: تیم کاراته آذر خودروی نوین قم امسال برای دومین سال متوالی در سوپرلیگ کاراته مردان کشور شرکت می‌کند در حالی که فصل گذشته پس از تیم دانشگاه آزاد عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به دست آورده است.

دبیر هیئت کاراته استان قم خاطرنشان کرد: قرعه کشی فصل جدید سوپرلیگ کاراته انجام شده است و تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب، هیئت کاراته استان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری سیرجان، هف سمنان، شهید ستاری قرچک، آکادمی کمربند سیاه، صنعت برق هرمزگان، آذرخودرو نوین قم، آوای رزم تهران و هیات کاراته استان فارس ۱۱ تیم حاضر در سوپر لیگ مردان را تشکیل می‌دهند.