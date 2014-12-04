نتیجه نقد سازنده اصلاح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفري عصر پنجشنبه در جمع اعضای شوراي اطلاع رساني استان، خواستار حضور فعالتر روابط عمومي ها در عرصه اطلاع رساني و بيان عملكرد دولت شد و گفـت: ارائه دقيق و شفاف عملكرد دولت موجب اميد و نشاط در جامعه مي شود و گزارش هاي مستند و بدون اغراق به افكار عمومي بسيار مهم است.

وي با اشاره به مطالب انتقادي در برخي سايتها و رسانه هاي استان گفت: ما نه تنها با انتقاد و نقد سازنده مخالف نيستيم بلكه استقبال مي كنيم و آنچه در تعداد محدودي از رسانه ها ديده مي شود نقد نيست و نگارش مطالب و نوع تيتر گذاري دقيقا جنبه تخريب و تضعيف دارد كه با ديدگاهها و منويات مقام معظم رهبري كه اشاره كردند نقد بايد سازنده و منصفانه باشد در تضاد است.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري كه تاكيد كردند لزومي ندارد كه انسان بخواهد به هر مطلب يا انتقادي پاسخ دهد زيرا در برخي موارد سكوت بهتر است افزود : تعدادي از مطالبي كه در سايتها منتشر مي شود جنبه تحليلي و كارشناسي ندارد و سياست ما پاسخگويي به اينگونه مطالب نيست ولي انتظار ما اينست كه رسانه ها زمينه رشد كرامات اخلاقي و بصيرت مردم را فراهم كنند.

وي خواستار فعال شدن و رشد نظام رسانه اي استان شد و افزود : با همكاري صميمانه بسياري از رسانه ها در استان، بر اساس آخرين ارزيابي وزارت كشور كه در شهريور۹۳ اعلام شد روابط عمومي استانداري مازندران با ۳۳۰ امتياز در حوزه توليد اخبار و اطلاع رساني رتبه اول كشور را كسب كرد.

وي افزود : در يك سال گذشته ۱۳۰ كليپ و فيلم و ۳۳۰ گزارش تصويري توليد كه در سايت وزارت كشور و استانداري مازندران منتشر شد.

وي در پايان با اشاره به اينكه بسياري از رسانه هاي استان در مسير مصالح كشور و نظام گام بر مي دارند گفت : تقويت اميد و اعتماد در مردم رسالت اصلي رسانه هاست و رسانه ها تلاش كنند تا با اطلاع رساني درست و نقدهاي سازنده و عالمانه در مسير تحقق مطالبات مردم گام بردارند.