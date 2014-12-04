تیم شهرداری گرگان مغلوب پمینا اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات مرحله ملی لیگ برتر بسکتبال عصر پنجشنبه تیم های شهرداری گرگان و پمینا اصفهان در سالن آبفا اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی به سود تیم میزبان به پایان رسید.

تیم شهرداری در این بازی با نتیجه 62 بر 55 مغلوب میزبان اصفهانی خود شد.

"رامین حسین زاده" به عنوان سرداور و "محمد شهمیرزاده" و "محمود اولیازاده" به عنوان داوران اول و دوم این بازی بودند و "امیر واحدپور" به همراه "محمود حاجی اسماعیلی" وظیفه نظارت بازی را بر عهده داشتند.

با این نتیجه، جمع شکست های نماینده گرگان به 5 رسید تا این تیم با 9 امتیاز و با دو پله سقوط در مکان ششم جدول قرار بگیرد.

شهرداری گرگان هفته گذشته با قرعه استراحت مواجه بود و در بازی بعدی که آخرین بازی نیم فصل اول محسوب می شود عصر دوشنبه 17 آذر از تیم صنایع هفت الماس قزوین میزبانی خواهد کرد.