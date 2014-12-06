آغوش امن مهربانی درآسایشگاه حضرت ابوالفضل همدان/امیدبه زندگی موج میزند

به گزارش خبرنگار مهر، برای آحاد جامعه که از بدو تتولد، زندگی برای آنان روالی عادی داشته و در حال گذر است، شاید ملموس نباشد که ۱۵ درصد از هموطنانمان و ۳۱ هزار نفر از مردم استان همدان را معلولین جسمی، ذهنی و حرکتی تشکیل می دهند.

زندگی شهری که هیاهویش ما را در خود مشغول کرده شاید نمی تواند گذر عمر را در قالب قاب یک پنجره به دور دست تصور کند بدون آن که خانواده ای داشته باشی که به سراغت بیایند و جویای حالت باشند و این همان دنیایی است که هم غم دارد و هم شادی و هم سکوت.

در منتهی الیه شمال غربی شهر همدان و پس از عبور از کنار دودکش های کوره های آجرپزی که سالهاست خاموشند، چند ساختمان محصور شده بین دیوارها توجهم را به خود جلب می کند.

از مرز دیوارهایش که به آسایشگاه معلولین ذهنی و نام حضرت ابوالفضل مزین است عبور می کنی تازه درمی یابی که شهریست زنده با ۴۸۰ نفر ساکن که تعدادی را خانواده ها و تعدادی را چون سرپرستی نداشته اند از دورترین نقاط کشور به این مکان آورده اند تا در غم، شادی و سکوت با یکدیگر شریک باشند.

اولین قسمت آسایشگاه به محل نگهداری پسران و مردانی با معلولیت ذهنی و جسمی تعلق دارد که به علت عدم هوشیاری مغزی توان اجرای کوچکترین کارهای شخصی خود را نیز ندارند.

در بین چهره هایی که روی صندلی و یا تخت دراز کشیده و یا ایستاده خندان و گریان نظاره گر من هستند، تعدادی از پیرمردهای قدیمی آسایشگاه را می بینم که به گفته مربیان روزه و نماز خود را هرگز ترک نمی کنند.

در بخش دوم این آسایشگاه زنان و مردان معلول ذهنی و جسمی و اعصاب روان نگهداری می شوند.

در یکی از اتاق ها که وارد میشوم چند فرد که ظاهری خردسال دارند نظرم را جلب می کند اما در زیر این چهره های کم سن و سال انسانهایی با عمری تا ۴۰ سال را می یابم و در حالی که یکی از آنان با محبت دستانم را می فشارد پرستارش از حل شدن مشکلاتش سخن می راند.

در فضای دیگری که بانوان با لباس های نارنجی رنگ آرام و خندان به بازدید کنندگان سلامی و خوش آمدی پر محبت عرض می کنند کارگاهی دیده می شود که در آن این زنان به مهارت آموزی مشغولند.

طبقه دوم ساختمان نیز مخصوص نگهداری زنان با مشکلات اعصاب و روان است و در میان آنها چهره ای خندان بنام فاطمه که ۱۴ سال بیشتر سن ندارد با ذوق و شوقی مشتاق بازدیدکنندگان است و آنان را راهنمایی می کند.

در هر اتاق با صحنه های متفاوتی روبرو میشوم، یکی از بانوان رو به پنجره به دور دست ها خیره شده و حتی متوجه حضور میهمانان نیست، دیگری عروسکش را در بغل گرفته و خجالت می کشد و بانویی نیز برایم شعری از شیراز و باغ هایش می خواند و دیگری نیز از بیکاری خودش نالان است.

مسئولين همداني با اين مكان بيگانه اند

آخرین بخش این آسایشگاه مامن مردانی است که دچار افسردگی هستند و گر چه دور هم در یک سالن به شادی مشغول بودند اما در عین حال می توانستم غم و بی تفاوتی را در چهره برخی دیگر ببینم.

پرستاران مرا به بخش باشگاه ورزشي آسايشگاه نیز هدایت می کنند که گزارش لحظاتی از میدان نبرد در فوتبال توسط یکی از مددجویان که کارگز ساختمنای بوده و اکنون در این مکان محصور شده است بار دیگر ذهنم را به واقعیت هایی که در کنار ما می گذرد و اما از آن بی اطلاعیم می برد.

باني ساخت این مکان كه پزشكي عمومي است و هدفش را خیر دنیا و آخرت عنوان می کند به مهر گفت: حضور بازيدكنندگان بر روی چهره بیماران تاثیر گذار و لبخند زدن بر چهره این افراد ارزشمند است.

عباس قراگوزلو بیان داشت: انتظار بسیاری از اصحاب رسانه دارم چراکه این مجموعه در استان باید معرفی شود و مسئولین با این مکان بیگانه اند.

وی که این آسایشگاه را افتخار استان و یکی از ۱۰ آسایشگاه پیشرفته کشور در این گستره می داند، عنوان کرد: مجموعه آسایشگاه حضرت ابوالفضل از ۱۵ سال پیش مراقبت از بیماران را به عهده دارد و به صورت خیریه اداره شده و به معلولین جسمی حرکتی، ذهنی و روانی خدمات ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه برخی از معلولین این مجموعه مادرزادی هستند، ظرفیت تخت های پذیرش را ۴۸۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد ۲۰۵ بیمار روانی و ۲۵۵ عقب مانده ذهنی را شامل شده که خدمات شبانه روزی مراقبتی و پزشکی برای آنان انجام میشود.

رئیس هیئت مدیریه آسایشگاه خیره ابوالفضل العباس همدان با اشاره به اینکه هزینه بستری هر بیمار ۷۰۰ هزار تومان در ماه است و هزینه بستری دولتی که از سوی بهزیستی به بیمار تعلق می گیرد ماهیانه ۳۱۰ هزار تومان است، افزود: این مراکز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست و این مسئله یکی از مشکلات اساسی خانواده ها است اما در تمام دنیا اینگونه خدمات تحت پوشش بیمه است و این درحالیست که ۹۹ درصد بیماران این مجموعه از خانواده ضعیف جامعه هستند.

قراگوزلو با بیان اینکه این موضوع مشکلی است که باید در مجلس مطرح شود، گفت: از هر خانواده بی بضاعت بین رایگان تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه می گیریم بطوریکه برای ۴۸۰ بیمار در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دریافت کردیم در حالی که باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دریافت می کردیم.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه سه سال پیش افتتاح شده و هفت هکتار زمین و ۹ هزار متر زیربنا دارد، اذعان داشت: دولت نقشی در ساخت این مجموعه ندارد و این درحالیست که آنانی که چنین مجموعه ای را بنا می کنند در راستای حل مشکل جامعه و کمک به دولت قدم بر میدارند.

وی با بیان اینکه شهرداری برای مجموعه فرهنگی تسهیلاتی ارائه می دهد و حمایت می کند ولی در بهزیستی چنین حمایتی نیست و باید پاسخگوی آورده های خود باشیم، افزود: در همه استانها اینگونه نیست و در بسیاری از استانها این مشکلات وجود ندارد و ایجاد انگیزه می کنند.

برخی مدیران استاد انگیزه کشی هستند

قراگوزلو با بیان اینکه برخی مدیران استاد انگیزه کشی و سنگ انداختن در مقابل کار هستند، اظهار داشت: این گونه مراکز باید تقدیر شوند و پس از حضور استاندار در این مکان تحرکاتی در فرایند کارها دیدیم.

قراگوزلو که روند استانهای دیگر در حوزه بهزیبستی را بهتر از همدان ارزیابی می کرد، اظهار داشت: نقش بهزیستی در اقتصاد مقاومتی به چه معنی است؟ یک بیمار در سیستم دولتی دو میلیون برای هر تخت هزینه دارد ولی در واگذاری به مراکز غیر دولتی به ۳۰۰ هزار توامن میرسد و چهار میخ آن نیز کشیده می شود.

وی که خواهان واگذاری خدمات بهزیستی به مراکز غیر دولتی بود، افزود: باید این کار به اهلش واگذار شود تا مقدار بودجه کمی که وجود دارد به هدف لازم برسد.

ساخت بخش نگهداري بيماران ام اس

قراگوزلو با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم بخش جدیدی برای بیماران ام اس طراحی کنیم، بیان داشت: در کشور تنها در کهریزیک چنین مکانی وجود دارد و نقشه های آن امسال برای همدان در حال طراحی است و برای سال آینده مشغول ساخت می شویم.

وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت این مرکز پر است و خارج از ظرفیت در حال پذیرش هستیم، گفت: در استان مجموعه های دیگری نیز هست که البته درجه سه هستند اما امسال پنج سوئیت وی ای پی برای بیماران ساخته شده که امیدواریم در ماه آینده به بهره برداری برسد.

رئیس هیئت مدیره آسایشگاه خیره ابوالفضل العباس همدان با اشاره به اینکه پذیرای کمک های نقدی و غیر نقدی هستیم، اذعان داشت: با مراقبت مناسب عمری که پیش بینی ۲۰ سال برای این گونه افراد می شود به ۴۰ تا ۴۸ سال رسیده و در پنج ماهه گذشته پنج مورد فوتی داشته ایم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان نیز با اعلام حمایت از مجموعه های غیردولتی نگهداري معلولین در استان، عزم استاندار در توجه به معلولین را جدی عنوان کرد و از اعلام آمادگی استانداری برای حضور این مجموعه برای معرفی خدماتش در شورای اداری خبر داد.

حال که در کشور مراکزی معدود برای نگهداری معلولین ذهنی وجود دارد، ساخت چنین مجموعه هایی در استان می تواند گامی به سوی ایجاد جامعه عدالت محور برای همه ساکنانش باشد، پس از این رو انتظار میرود حمایت از مجموعه های غیر دولتی نگهداری معلولین بیش از پیش شود.

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گزارش از : بهنام نادري فصبح