حسن ضیایی - مدیرعامل شرکت تولیدکننده صنایع و تاسیسات دریایی و مدیرعامل شرکت فناوران سیراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چراغ‌های ترافیک دریایی همانند چراغ‌های راهنمایی خوردوها عمل می‌کنند که اکنون توانستیم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید خط تولید این چراغ‌ها را راه‌اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه برای ساخت چراغ‌های ترافیک دریایی از تکنولوژی LED استفاده شده خاطرنشان کرد: تاکنون از چراغ‌های پرمصرفی که به صورت لامپی بود استفاده می‌شد و این چراغ‌های ترافیک دریایی جزء اقلام وارداتی کشور بوده است.

ضیایی عنوان کرد: تولید چراغ‌های ترافیک دریایی براساس اعلام نیاز سازمان بنادر بوده که از سوی این سازمان برای تولید تجهیزات و خرید حمایت‌هایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خط تولید این چراغ ها برای اولین بار در خاورمیانه راه اندازی می شود، اظهار داشت: اکنون آمادگی داریم که در سطح وسیعی با کاهش قیمت این چراغ‌ها را در کشور به تولید انبوه برسانیم. چراغ‌های ترافیک دریایی در بنادر شمالی و جنوبی قابل کاربرد است و با برد 7 مایل دریایی کار می‌کند.