وزير امور خارجه لبنان: با عقلانيت و واقع گرايي با گزارش مهليز و لارسن برخورد خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، فوزي صلوخ وزير امور خارجه لبنان گفت : با همه طرف هاي بين المللي با هدف حفظ امنيت و ثبات و آرامش در لبنان تلاش مي كنيم.



وي افزود : لبنان با واقعگرايي و عقلانيت و با آرامش كامل با گزارش هاي دتليو مهليز( رئيس تيم تحقيق بين المللي ترور حريري) و تري رود لارسن (نماينده سازمان ملل در اجراي قطعنامه 1559) برخورد خواهد كرد و هر آنچه را در اين دو گزارش آمده باشد به منظور اطمينان و ثبات و آرامش داخلي را بررسي خواهد كرد.



صلوخ درباره نتايج مذاكرات فواد سنيوره نخست وزير لبنان با مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين و فرانسه در پاريس گفت : فواد سنيوره ديدارهايي با نخست وزير و وزير امور خارجه فرانسه انجام داد لبنان روابط تاريخي و منحصر به فردي با فرانسه دارد.



در اين ديدار مسائل مختلفي از جمله موضوع برگزاري كنفرانس مربوط به لبنان در اواخر دسامبر كه اولين نشست اقتصادي كشورها و سازمان هاي بين المللي است كه از اقتصاد لبنان حمايت خواهند كرد، بررسي شد.



به گفته وي در ديدار سنيوره با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، موضوع آوارگان فلسطيني ساكن لبنان و مساله خلع سلاح آنها بررسي شد كه ديدگاه ها درباره اينكه حمل سلاح خارج از اردوگاه ها ممنوع باشد، اتفاق نظر داشتند.



صلوخ درباره مذاكرات سنيوره با تري رود لارسن درخصوص قطعنامه هاي اخير بر ضد لبنان گفت : در اين ديدار موضوع قطعنامه هاي بين المللي بررسي شد، لبنان به قطعنامه هاي بين المللي احترام مي گذارد، ما به اتفاق رود لارسن و ديگران براي حفظ امنيت و ثبات و آرامش در لبنان تلاش و همكاري مي كنيم.



وزير امور خارجه لبنان تصريح كرد كه اوضاع لبنان بويژه درمرزهاي خارجي آرام است .



وي با انتقاد از برخوردهاي دوگانه سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص مسائل بين المللي خاطر نشان كرد ما به قطعنامه هاي سازمان ملل احترام مي گذاريم اما از ديگران هم مي خواهيم به قطعنامه هاي سازمان ملل احترام بگذارند و همچنانكه بر لبنان فشار وارد مي كنند بر ديگر كشورهاي منطقه براي حفظ امنيت و ثبات در منطقه خاورميانه فشار وارد كنند.



وزير امور خارجه لبنان تاكيد كرد: براي ما حل مشكلات ريشه اي منطقه و در راس آن مساله فلسطين و يافتن راه حلي براي آن از اهميت زيادي برخوردار است كه در صورت حل آن، بسياري از مشكلات منطقه برطرف خواهد شد و امنيت و ثبات به منطقه بازخواهد گشت.