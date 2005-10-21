امكانات ورزشي بانوان تهراني را افزايش مي دهيم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، احمد نوريان طي سخناني در گردهمايي مسئولان ورزش بانوان شهرداري تهران با تاكيد بر ضرورت توسعه فضاهاي ورزشي و تفريحات سالم براي بانوان ، افزود: در دنياي امروز و بويژه كلان شهر تهران ، ورزش با داشتن كاركردهاي متعدد به عنوان يك امر اجتماعي كانون توجه ديدگاههاي مختلف است.

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران پركردن اوقات فراغت ، تخليه رواني- هيجاني ، سلامت روح و جسم ، سالم نگه داشتن محيط هاي عمومي ، توسعه روحيه خودباوري، اعتماد به نفس و جوانمردي را از مهمترين كاركردهاي ورزش عنوان و تاكيد كرد: در دنياي امروز بويژه كشورعزيز ما كه درصد زيادي از جمعيت آنرا قشر جوان و نوجوان تشكيل مي دهد، برنامه ريزي براي اوقات فراغت و تخليه هيجانات آنها بسيار ضروري است و توسعه ورزش از مكانيزم هاي اساسي اين امر است.

نوريان برخي كژكاركرديها را موجب تحميل فشارهاي مختلف به شهروندان دانست و اضافه كرد:معضل ترافيك ، مشكلات اقتصادي ، مشغله فراوان خانواده ها ، كاهش زيربناي مسكوني خانواده ها و .. سلامت جسمي و روحي شهروندان به ويژه بانوان را تهديد مي كند كه البته ورزش در كاهش فشارهاي رواني اين مشكلات تاثير بسزايي دارد.

وي ، همچنين از سالم نگه داشتن محيط هاي عمومي بعنوان يكي از كاركردهاي اجتماعي ورزش ياد كرد و افزود: اگر ورزش همگاني در محيط هاي عمومي و بوستانها نهادينه شود به طور قطع آمار رفتارهاي ناهنجار در اين اماكن كاهش مي يابد.

نوريان ، جلوگيري از گرايش افراد به سوي انحرافات را ديگر كاركرد ورزش عنوان و تصريح كرد: در تهران علي رغم وجود بيش از 280 مكان ورزشي ويژه بانوان با كمبود اين اماكن موجه هستيم .

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران در ادامه افزود: بنابر تحقيقات سازمان تربيت بدني بخشي از بانوان و دختران جامعه با مشكلات تنفسي ، عضلاني و قامتي مواجه هستند كه علت عمده آن كم تحركي است و با ورزش كردن مي توان اين نقيصه را برطرف كرد.

وي ، بر برنامه ريزي منطقي ، هوشيارانه و هدفمند براي توسعه ورزش بانوان با بهره گيري از تمام توان و ظرفيت مراجع مختلف تاكيد كرد و اظهار داشت:در استراتژي توسعه ورزش بايد سه ويژگي توسعه ورزش همگام با توسعه معنويت - كه سلامت جسم و روح و استحكام بناي خانواده را به دنبال دارد- ، سالمسازي محيط هاي ورزشي و تامين آرامش بانوان در اين محيط ها، همگاني كردن ورزش به جاي توسعه يكسري ازورزش هاي خاص تحت عنوان ورزش همگاني را دنبال كرد.

بنابراين گزارش ، سيد باقر فاطمي نسب ، مديركل تربيت بدني شهرداري تهران نيز در اين مراسم با ارايه گزارشي از چگونگي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي ورزشي در شهر تهران ، افزود: توجه به ورزش بانوان را بعنوان يك استراتژي شفاف دنبال مي كنيم .