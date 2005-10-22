تورهاي موسيقي نوازندگان فلامنكو آغاز شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، كنسرت هاي دوره اي نوازندگان گيتار فلامنكو از اواخر اكتبر امسال در كشورهاي مختلف دنيا برگزار مي شود.

اين نوازندگان فلامنكو كه از اواخر پائيز كنسرت هايشان را آغاز مي كنند تا دو ماه ديگر در شهرهاي دنيا به اجراي برنامه مي پردازند.

از جمله اين نوازندگان كه بيشتر در اروپاي شرقي و آمريكا به اجراي برنامه مي پردازند، مي توان به "انريكو مورنته" ،" خوان مارتين" و "دي گو ال سيگال" اشاره كرد.

تمامي اين نوازندگان در ايران نيز به خوبي شناخته شده اند. آلبوم جديد " انريكو مورنته" به تازگي در كشور اسپانيا منتشر شده است و بسيار مورد توجه منتقدين موسيقي قرار گرفته است اين آلبوم كه "مورنته سونا لا الحمرا" نام دارد .

"خوان مارتين" نيز نوازنده برجسته گيتار فلامنكو كه در سال گذشته به اجراي قطعات موسيقي در ايران پرداخت و متد تاليف شده توسط او، يكي از برجسته ترين كتاب هايي است كه براي تدريس گيتار فلامنكو در ايران تدريس مي شود، در كشورهاي جنوب اروپا قطعاتي را از آغار نوامبر به صحنه مي برد.