به گزارش خبرگزاری مهر، توماس کوهن و فایرابند دو تن از اندیشمندان مهم در حوزه فلسفه علم اند و اندیشه های جنجال برانگیزی درباره علم توسط آنان طرح شده است. توماس کوهن را با کتاب ساختار انقلاب های علمی و نظریه پارادایمی نسبت به علم می شناسند و فایرابند اغلب با کتاب ضد روش و انتقادهای بنیادینی که به علم مدرن وارد کرده است شناخته می شود.

سایت ترجمان، ترجمه مقاله ای را با عنوان "پل فایرابند و تامس کوهن" نوشته پُل هوینینگن هون منتشر نموده است که در مقدمه این مقاله آمده است:

می‌‌خواهم چندین جنبه از ارتباط میان «پُل فایرابند» و «تامس کوهن» را مطرح کنم. این جنبه‌‌ها هفت موردند. بخش بعد، سوابق زندگینامه‌‌ای آن دوست، خصوصاً اینکه کِی، کجا و چگونه این دو متفکر به هم ‌‌پیوسته‌‌اند. پس از آن، در بخش سوم قصد دارم جوانبی از نظرات کوهن و فایرابند، که نشان ‌‌هویت آنها شده را مطرح کنم. در کنار بحث و گفتگو راجع به این موضوعات، می‌‌توان مهمترین تشابهات میان نظریات آنها را مشاهده کرد. در بخش چهارم، برآنم تفاوت‌‌های بزرگی را که میان این دو متفکر در دهۀ ۱۹۶۰بوجود آمد نشان دهم، [این تفاوت‌‌ها] در انتقادات جامعِ فایرابند از کتابِ ساختار انقلاب‌‌های علمی کوهن دیده می‌‌شود. نشان دادن این تفاوتها مهم‌‌اند، زیرا اغلب فایرابند و کوهن، نشسته در یک قایق دیده می‌‌شوند و گویی نظراتشان در فلسفۀ علم هم‌‌صبغه‌‌اند. به هرحال این مسئله‌‌ای نیست، زیرا آنها نتوانستند در دهۀ ۱۹۶۰ تفاوت‌‌های ایدئولوژیکی برجستۀ خود را کنار نهند. در بخش پنجم نیز می‌‌خواهم انتقاد مستقیم فایرابند از کوهن- خصوصاً از آراء او دربارۀ علم متعارف- را تحلیل کنم. در بخش ششم، نقادانه استدلال فایرابند علیه آراء کوهن را مطرح می‌‌کنم. و در پایان می‌‌خواهم مختصراً نشان دهم که چگونه فایرابند در اواخر دهه ۱۹۸۰ نظرش را دربارۀ ارتباط فلسفی خود با کوهن تغییر داد.

برای اینکه این تفاوتها را نشان دهم، علاوه بر آثار منتشر شده از آنها، می‌‌خواهم از دو نامه‌‌ای استفاده کنم که فایرابند آن را در زمانی حول‌‌وحوشِ دهه ۱۹۶۰ یا ۱۹۶۱ به کوهن نوشت و در آن پیش‌‌نویسِ کتاب ساختار کوهن را مورد ارزیابی و نقادی قرار داد. این دو نامه واقعاً مفصل‌‌اند و اخیراً چاپ شده‌‌اند. نامه‌‌ها شامل سی‌ و یک صفحه، با سطور تک‌‌فاصله‌‌، که در نَکلَس فایرابند یافت شده‌‌اند. [این در حالی است که] خودِ او آنها را فراموش کرده بود.

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