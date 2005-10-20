  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۵۴

با تهديد به اتخاذ موضعي متفاوت از گذشته

حزب اسلامي عراق نسبت به تقلب در نتايج همه پرسي استان نينوا هشدار داد

حزب اسلامي عراق امروز نسبت به تخلفات گسترده ودست كاري درنتايج همه پرسي پيش نويس قانون اساسي عراق در استان نينوا هشدار داد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، حزب اسلامي عراق با صدوربيانيه اي تهديد كرد: درصورتي كه درنتايج همه پريس تقلبي صورت گرفته باشد، موضعي ديگري را اتخاذ خواهد كرد.

دربخش ديگراين بيانيه آمده است : حزب اسلامي عراق نتايج همه پرسي قانون اساسي در استان نينوا را با نگراني عميق دنبال مي كند .استان نينوا كانون و مركز حزب اسلامي عراق به حساب مي آيد .

دربيانيه حزب اسلامي عراق تاكيد شد: اين حزب بر برخي از حوزه هاي راي گيري  شاهد و حاضر بوده است كه مورد تعرض قرارگرفته و دركنار آن نيروهاي امنيتي عراق و تروريستها مردم را مجبور به دادن راي مثبت به پيش نويس قانون اساسي عراق  مي كردند .

حزب اسلامي عراق در عين حال كميسر عالي انتخابات عراق را مسئول كامل در اين زمينه دانست و از اين هيات خواست شكايت هاي ارائه شده از سوي نمايندگان گروههاي سياسي را پيگيري و جزييات آن را مورد بررسي قرار دهد و تا پيش از اعلام نتايج همه پرسي موضع نهايي خود را بيان كند .

حزب اسلامي تهديد كرد اگر كميسر به وظيفه خود پايبند نباشد موضع ديگري اتخاذ خواهد كرد.

حزب اسلامي عراق بعنوان بزگترين گروه سني ها پس ازاينكه پيش نويس قانون اساسي را مورد تاييد قرارداد تروريستها و عناصر حزب بعث به دفاتراين حزب درمناطق مختلف عراق حمله كرده وبرخي ازدفاتر را به آتش كشيده و برخي ديگر را نيز تخريب كردند.

کد مطلب 243644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها