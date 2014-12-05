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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱:۱۷

غمخوار در گفتگو با مهر:

صبا 9 گزینه مربیگری داشت/ دایی استخاره کرد و جواب منفی داد

صبا 9 گزینه مربیگری داشت/ دایی استخاره کرد و جواب منفی داد

رئیس هیات مدیره باشگاه صبای قم گفت: هشت گزینه داخلی و یک گزینه خارجی برای مربیگری تیم صبا در نظر داشتیم که در نهایت مهدی تارتار را انتخاب کردیم.

اکبر غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی تیم صبای قم اظهار کرد: جلسه هیات مدیره بعد از ظهر روز جمعه تشکیل شد تا درباره گزینه‌هایمان بحث و بررسی شود. ما هشت گزینه داخلی و یک گزینه خارجی مدنظر داشتیم و در نهایت با بررسی تمام شرایط روی مهدی تارتار به اجماع رسیدیم.

وی درباره سیاست گذاری صبا با مهدی تارتار، گفت: دنبال این هستیم که جزو شش تیم بالای جدول قرار بگیریم.

رئیس هیات مدیره صبا درباره مذاکره باشگاه با علی دایی هم گفت: من چهارشنبه شب با دایی صحبت کردم. او عذرخواهی کرد و گفت سرمربی صبا نمی‌شود. دایی گفت که استخاره کرده که استخاره‌اش خوب نیامده و برای همین پیشنهاد ما را قبول نکرد.

غمخوار درباره شکایت از صمد مرفاوی تاکید کرد: ما منتظر نتیجه جلسه کمیته انضباطی هستیم ولی از آنجا که تیم ما سرمربی نداشت و هفته گذشته با شکست برابر ذوب آهن دچار بحران شد، هیات مدیره به این نتیجه رسید که هر چه سریعتر سرمربی جدید را انتخاب کنیم.

کد مطلب 2436491

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