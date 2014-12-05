صبا 9 گزینه مربیگری داشت/ دایی استخاره کرد و جواب منفی داد

اکبر غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی تیم صبای قم اظهار کرد: جلسه هیات مدیره بعد از ظهر روز جمعه تشکیل شد تا درباره گزینه‌هایمان بحث و بررسی شود. ما هشت گزینه داخلی و یک گزینه خارجی مدنظر داشتیم و در نهایت با بررسی تمام شرایط روی مهدی تارتار به اجماع رسیدیم.

وی درباره سیاست گذاری صبا با مهدی تارتار، گفت: دنبال این هستیم که جزو شش تیم بالای جدول قرار بگیریم.

رئیس هیات مدیره صبا درباره مذاکره باشگاه با علی دایی هم گفت: من چهارشنبه شب با دایی صحبت کردم. او عذرخواهی کرد و گفت سرمربی صبا نمی‌شود. دایی گفت که استخاره کرده که استخاره‌اش خوب نیامده و برای همین پیشنهاد ما را قبول نکرد.

غمخوار درباره شکایت از صمد مرفاوی تاکید کرد: ما منتظر نتیجه جلسه کمیته انضباطی هستیم ولی از آنجا که تیم ما سرمربی نداشت و هفته گذشته با شکست برابر ذوب آهن دچار بحران شد، هیات مدیره به این نتیجه رسید که هر چه سریعتر سرمربی جدید را انتخاب کنیم.