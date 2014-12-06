به گزارش خبرنگار مهر، بوی بد فاضلاب و آشغال های موجود در اطراف رودخانه مهرانه رود که از وسط کلانشهر تبریز می گذرد موجب اذیت و آزار شهروندان ساکن اطراف این رودخانه شده است تا جایی که بسیاری از مردم از این وضع به شدت ناراضی هستند.

گشت و گذار خبرنگار مهر در اطراف این رودخانه و هم صحبتی با مردم حاکی از این است که بوی بد و تعفن این رودخانه تا کیلومترها آن طرف تر از رودخانه نیز به مشام می رسد و وضعیت نامناسبی را در آن قسمت شهر پدید آورده است و طرح آبدار کردن مهرانه رود تنها بخش ناچیزی از شهرداری منطقه ۲ را پوشش داد.

بر اساس این گزارش در سال ۱۳۱۴ ارفع الملک جلیلی شهردار وقت تبریز پس از جاری شدن سیل مهیب در سال ۱۳۱۳، تصمیم به ساخت سدی گرفت که وقوع سیلاب های شهر را کنترل کند. وی در آن سال ها در نهایت کمبود امکانات و مصالح ساختمانی با کمک معماران و مهندسان اقدام به عریض کردن مسیر ۱۲ کیلومتری رودخانه میدان چایی و قوری چای کرد. جلیلی با اتمام این طرح پس از سه سال، شهر تبریز را برای همیشه از خطر سیل نجات داد.

مهرانه رود اکنون به طول تقریبی ۲۵ کیلومتر از جبهه شمالی ارتفاعات سهند سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافت مزبور به رودخانه آجی چای (تلخه رود) می ‌ریزد و تبریز را به دو قسمت تقسیم می کند که در ماه های اخیر شهرداری تبریز اقدام به آب دار کردن این مسیر با استفاده از سدهای تکه تکه در رودخانه کرده است که خود این موضوع همچنین باعث راکد ماندن آب و ایجاد بوی تعفن در برخی قسمت ها شده است.

طرح ساماندهی مهرانه رود، از طرح های مصوب هیئت دولت قبلی و حوزه مدیریت شهری کلانشهر تبریز بود که با گذشت مدت زمان زیادی از تصویب آن، هنوز هم اجرای کامل این طرح با مشکلات بسیاری مواجه است.

با اینکه شهردار تبریز در اواخر خرداد ماه سال جاری از مهلت ۱۵ روزه این مجموعه برای مسدود کردن مسیرهای ورودی پساب به بستر مهرانه رود خبر داد ولی هنوز این امر بعد از گذشت چند ماه محقق نشده است.

صادق نجفی در آن روزها با بیان اینکه با مشکلات جدی در خصوص آلایندگی میدان چایی و تهدید سلامت شهروندان تبریزی روبرو هستیم، افزود: بر همین اساس شهرداری آمادگی کامل برای رفع معضلات موجود در این خصوص را بصورت مستقل و برای حفظ سلامت شهروندان و بهداشت محیط شهری دارد.

وی با انتقاد از بی توجهی به ورود غیر اصولی پساب های شهری به بستر مهرانه رود و تامین امنیت سلامت شهروندان، از فرصت ۱۵ روزه شهرداری برای انسداد مسیرهای ورودی پساب به بستر این رودخانه خبر داد و گفت: باید این مشکل هرچه سریعتر رفع شود.

ولی با این حال با گذشت چندین ماه از این موضوع هنوز تغییر و تحولی در ورود فاضلاب های شهری تبریز به مهرانه رود را شاهد نیستیم.

فاضلاب های شهری تبریز به مهرانه رود ریخته می شود

یکی از اهالی منطقه یک تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر وجود بوی بد فاضلاب در مهرانه رود، گفت: فاضلاب های شهری قسمتی از تبریز به مهرانه رود ریخته می شود و این موضوع باعث شده تا مردم از بوی بد آب این رودخانه اذیت شوند.

رضا پورعلی با بیان اینکه قسمتی از این رودخانه توسط شهرداری تبریز آبدار شده، افزود: البته این رودخانه با سدسازی های مقطعی در برخی قسمت ها آبدار شده که متاسفانه این طرح یک طرحی با نمره مردودی گرفت چون فقط شامل قسمت بسیار کوچکی از مهرانه رود می شود و در برابر سیل نیز به هم می ریزد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهروندان از شهرداری خواستار رفع سریع این مشکل هستند، ادامه داد: مردم خیابان های همجوار اطراف این رودخانه چه گناهی کرده اند که سالهاست بوی تعفن فاضلاب را تحمل می کنند.

پورعلی با تاکید بر اینکه ماه هاست پیگیر برطرف کردن این مشکل است، افزود: کسی جوابگوی این مشکل نیست ولی بدون شک طبق مقررات، شهرداری موظف است به منظور حفاظت از سلامت عمومی، برای دفع بهداشتی فاضلاب و مهار اینگونه موارد، اقدام مقتضی را با همکاری شرکت آب و فاضلاب انجام دهد.

این شهروند تبریزی گفت: روزانه تعداد زیادی از شهروندان با مراجعه به مراجع ذیربط از وضعیت نامطلوب و بوی آزار دهنده زباله و فاضلاب در این رودخانه گلایه می کنند ولی هنوز خبری از بهبود اوضاع نیست.

هر ثانیه ۴۵۰ لیتر فاضلاب به مهرانه رود می ریزد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه شش و هفت شهرداری تبریز مسئول اجرای طرح ساماندهی آب های سطحی ورودی به مهرانه رود هستند، گفت: در واقع در این طرح به صورت غیرمستقیم مشغول جمع آوری فاضلاب های شهری ورودی به مهرانه رود هستیم.

محبوب عبدالله پور با بیان اینکه هر ثانیه ۴۵۰ لیتر فاضلاب به مهرانه رود می ریزد، ابراز داشت: شهرداری تبریز سعی در روان سازی آب در مهرانه رود دارد.

وی ادامه داد: تا به حال از ۸۱ نقطه ریزش فاضلاب به مهرانه رود عکس تهیه شده است و بیشتر فاضلاب ها از شهرک مرزداران و بعضی صنایع واقع در ناحیه شرقی شهر به مهرانه رود می ریزد.

عبدالله پور افزود: شهرداری سعی دارد تا فاضلاب ریخته شده در مهرانه رود را به بیرون شهر منتقل کند.

ضرورت همکاری آبفا با شهرداری برای ساماندهی آب های ورودی به مهرانه رود

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز همچنین با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت آب و فاضلاب استان و محیط زیست با شهرداری تبریز برای ساماندهی آب های ورودی و فاضلاب های شهری تبریز به مهرانه رود، ادامه داد: در گذشته چندین بار مکاتباتی برای ساماندهی آب های ورودی به مهرانه رود با محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب کردیم ولی آنها همکاری نکردند و برای برطرف شدن این مشکل باید همه دستگاه های مربوطه همکاری کنند.

وی در این خصوص با اشاره به اینکه شیب تبریز از سمت غرب به شرق است، ادامه داد: باران های باریده شده نیز از غرب تبریز سرآزیر می شود به سمت شرق، به عنوان مثال آب های سطحی از مارالان تا دیزل آباد منتقل می شود و به مهرانه رود می ریزد.

عبدالله پور با تاکید بر ضرورت حفظ بهداشت شهر در اطراف مهرانه رود، گفت: بوی تعفن حاصل از جمع آوری فاضلاب های شهری در مهرانه رود بسیار آزار دهنده است.

شرکت آب و فاضلاب برای جمع آوری فاضلاب های شهری احساس مسئولیت کند

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ریخته شدن بخشی از فاضلاب های شهری تبریز به مهرانه رود گفت: این امر باعث شده تا بوی تعفن از آن قسمت شهر بیاید و به منظره شهر آسیب بزند.

داوود امیرحقیان با بیان اینکه در دیدار با مدیران نهادهای مربوطه در این خصوص تذکرات جدی داده ایم، ادامه داد: عدم ساماندهی فاضلاب شهری تبریز باعث به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم می شود که نیاز است شرکت آب و فاضلاب برای جمع آوری فاضلاب های شهری احساس مسئولیت کند.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری شهرداری تبریز برای تسریع عملیات ساماندهی آب های سطحی و فاضلاب تبریز با نهادهای مربوطه، افزود: شرکت آب و فاضلاب متعهد شده که در این خصوص کارهای مقتضی را انجام دهد.

امیرحقیان همچنین در خصوص وضعیت نامناسب میدان چایی هنگام ریزش باران های فصلی گفت: شهرداری و شورای اسلامی تبریز فقط در محدوده شهری خود اجازه فعالیت و انجام پروژه های عمرانی دارد و این وظیفه سازمان آب منطقه ای استان است که با نصب سیل گیر و فیلترهای مخصوص در خارج از شهر تبریز و در همان مبدا از ورود زباله و گل و لای به میدان چایی جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه مهرانه رود "میدان چایی" مظهر زیبایی تبریز است، گفت: البته نباید فراموش کرد که هم اکنون بخشی از فاضلاب های شهری تبریز به شبکه اصلی فاضلاب وصل است ولی همچنان در قسمت جنوب و شمال مهرانه رود قسمت هایی وجود دارد که فاضلاب به داخل این رود ریخته می شود.

تنها ۶۱ درصد فاضلاب شهری تبریز جمع آوری شده و به شبکه اصلی فاضلاب وصل است

مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌ شرقی نیز در آخرین روزهای مدیریت خود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها ۶۱ درصد فاضلاب شهری تبریز جمع آوری شده و به شبکه اصلی فاضلاب وصل است، گفت: بخشی از فاضلاب شهری تبریز به مهرانه رود جاری می شود و این باعث ایجاد بوی تعفن از این رودخانه که تبریز را به دو قسمت تقسیم کرده است می شود.

رضا پوررجب با تاکید بر ضرورت ساماندهی فاضلاب های شهری کلانشهر تبریز افزود: شیب طبیعی تبریز نیز به گونه ای است که آب های سطحی و فاضلاب قسمت اعظم تبریز به مهرانه رود ختم می شود و این بر مشکلات موجود می افزاید.

با همه این اوصاف بدیهی است که بخش قابل توجهی از این ۳۹ درصد باقیمانده فاضلاب شهری تبریز که به شبکه فاضلاب وصل نیست به مهرانه رود ختم می شود و این مشکل علاوه بر مخاطرات بهداشتی برای مردم تبریز می تواند باعث به خطر افتادن سلامت محصولات کشاورزی کشاورزانی شود که در شهرهای جنوبی تبریز مشغول تولید محصول هستند و بیشترشان از آب این رودخانه برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده می کنند.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی