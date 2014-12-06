برگزیده عکس های خبری ۱۵ آذر ۹۳

شهروندان عراقی در حال تماشای صحنه یک انفجار انتحاری در شهر کرکوک هستند که موجب کشته شدن دست کم ۲۰ تن شد. (Zuma)
این هم تصویری از رقابت های تیمی جام جهانی دوچرخه سواری در لی ولی ولوپارک شهر لندن. (Zuma)
مه غلیظ صبحگاهی در اطراف شهر لاهور پاکستان. (AFP)
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اشرف غنی احمدی زی، رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس خبری مشترک در برلین شرکت کرده اند. (EPA)
خانواده ای از میمون های طلایی در کوه های کینلیمگ چین دیده می شوند. (Xinhua)
چینی ها تبحر خود در کپی کردن را این بار با ساخت یک کپی ۱۰۸ متری برج ایفل در شهر هانگژو به نمایش گذاشته اند. (REX)
خدمه تیم وستاس ویند، که قایقشان در جریان مسابقات اقیانوس پیمایی ولوو، در نزدیکی سواحل مائوریتیوس بر روی یک صخره گیره کرده است، در حال ترک قایق هستند. (Getty)
راکت دلتا ۴ حامل فضاپیمای اوریون از پایگاه نیروی هوایی آمریکا در کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شد. (Reuters)
یک معترض اهل بوستون در اعتراض به تصمیم اخیر دو هیئت منصفه آمریکا در خصوص عدم تعقیب کیفری پلیس های قاتل دو شهروند سیاه پوست دهان خود را بسته است. (Reuters)
افسران نیروی دریایی هند در حال اجرای مراسمی به مناسبت روز نیروی دریایی در شهر بمبئی هستند. (Reuters)
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