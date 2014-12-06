برگزیده عکس های خبری ۱۵ آذر ۹۳

سوژه های خبری امروز را با یک انفجار تروریستی در عراق آغاز می کنیم. در ادامه نیز تصاویری از جام جهانی دوچرخه سواری، میمون های طلایی، برج ایفل قلابی و ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در آمریکا خواهیم دید.