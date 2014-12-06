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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۱۰

برگزیده عکس های خبری ۱۵ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۵ آذر ۹۳

سوژه های خبری امروز را با یک انفجار تروریستی در عراق آغاز می کنیم. در ادامه نیز تصاویری از جام جهانی دوچرخه سواری، میمون های طلایی، برج ایفل قلابی و ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در آمریکا خواهیم دید.

15 آذر

شهروندان عراقی در حال تماشای صحنه یک انفجار انتحاری در شهر کرکوک هستند که موجب کشته شدن دست کم ۲۰ تن شد. (Zuma)

15 آذر

این هم تصویری از رقابت های تیمی جام جهانی دوچرخه سواری در لی ولی ولوپارک شهر لندن. (Zuma)

15 آذر

مه غلیظ صبحگاهی در اطراف شهر لاهور پاکستان. (AFP)

15 آذر

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اشرف غنی احمدی زی، رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس خبری مشترک در برلین شرکت کرده اند. (EPA)

15 آذر

خانواده ای از میمون های طلایی در کوه های کینلیمگ چین دیده می شوند. (Xinhua)

15 آذر

چینی ها تبحر خود در کپی کردن را این بار با ساخت یک کپی ۱۰۸ متری برج ایفل در شهر هانگژو به نمایش گذاشته اند. (REX)

15 آذر

خدمه تیم وستاس ویند، که قایقشان در جریان مسابقات اقیانوس پیمایی ولوو، در نزدیکی سواحل مائوریتیوس بر روی یک صخره گیره کرده است، در حال ترک قایق هستند. (Getty)

15 آذر

راکت دلتا ۴ حامل فضاپیمای اوریون از پایگاه نیروی هوایی آمریکا در کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شد. (Reuters)

15 آذر

یک معترض اهل بوستون در اعتراض به تصمیم اخیر دو هیئت منصفه آمریکا در خصوص عدم تعقیب کیفری پلیس های قاتل دو شهروند سیاه پوست دهان خود را بسته است. (Reuters)

15 آذر

افسران نیروی دریایی هند در حال اجرای مراسمی به مناسبت روز نیروی دریایی در شهر بمبئی هستند. (Reuters)

کد مطلب 2436520

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