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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۸:۴۵

پذیرش 843 متقاضی سقط جنین درمانی

پذیرش 843 متقاضی سقط جنین درمانی

پزشکی قانونی از تقاضای 843 مجوز سقط جنین در 6 ماهه نخست سال جاری در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمارهای پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال جاری 843 نفر متقاضی سقط جنین درمانی (جسمانی) بوده اند که به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد متقاضیان مجوز سقط درمانی (جسمانی) 902 نفر اعلام شده بود کاهش 6.5 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در شهریور ماه امسال هم تعداد متقاضیان مجوز سقط درمانی (جسمانی) با کاهش 4.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 132 نفر اعلام شده است.

به گزارش مهر، شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم میشود: شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر ویا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه وکتبی مادر، سن بارداری کمتر از 19هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط 3متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، است.

کد مطلب 2436523

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