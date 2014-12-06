کلاس مربیگری درجه ۳ سوارکاری در همدان برگزار شد

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری دوره مربیگری در همدان اظهار داشت: این کلاس برای افرادی که در گذشته در آزمون مربیگری شرکت کرده و پذیرفته شده بودند، برگزار شد.

وی افزود: کلاس مربیگری درجه ۳ زیرنظر فدراسیون و به مدت سه روز و به صورت بسیار فشرده از ۷:۳۰ دقیقه صبح تا ۱۹ عصر به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها گفت: این کلاس ها با حضور ۳۵ شرکت کننده از استان های گیلان، مازندران، لرستان، آذربایجان غربی، قزوین و همدان برگزار شد.

برقعی درباره استقبال مردم استان همدان از ورزش سوارکاری بیان کرد: در حاضر بیش از ۲۵۰ سوارکار در هفت باشگاه سوارکاری همدان فعالیت می کنند که با توجه به امر استعدادیابی سعی بر افزایش این تعداد علاقمند داریم.

وی عنوان کرد: سوارکاری برای مردم همدان به مانند ورزش کشتی برای مازندرانی هاست و در ۲۲ سال گذشته سابقه نداشته که سوارکاران همدانی به مسابقه‌ای رفته و دست خالی از این مسابقات برگردند.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به باشگاه های سوارکاری همدان بیان کرد: هفت باشگاه و مرکز پرورش اسب به نام های باشگاه سوارکاری آذرخش، باشگاه سوارکاری ابن سینا، باشگاه سوارکاری اکباتان، باشگاه سوارکاری ایثار، باشگاه سوارکاری آنادانا و باشگاه سوارکاری شبدیز از باشگاه ‌های همدان هستند.

برقعی افزود: همچنین در شهرستان رزن مزرعه دیمور، باشگاه سوارکاری فرشید در ملایر و یک باشگاه نیز در مجموعه علیمردیان نهاوند فعال هستند و اسدآباد، بهار و تویسرکان نیز به دنبال توسعه این ورزش هستند.