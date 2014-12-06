"سامد " تریبون واگویه های مردم به مسئولان/ سفیر امید در دلها

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط کنونی که بیشترین زمان مدیران پشت میز خدمت صرف رسیدگی به امور کلان مسئولیتی می شود و برای ملاقات با مدیران باید تشریفات متعددی را پشت سر گذاشت و در صف انتظار و لیست بلند بالای دیدارهای مردمی قرار گرفت، شاید سامانه "سامد" بهترین گزینه برای طرح این دغدغه ها باشد. سامد هر لحظه که اراده کنیم این فرصت را در اختیارمان قرار می دهد تا بتوانیم دغدغه ها را طرح کرده و تا حصول نتیجه در جریان آخرین فرایند پیگیری های خود قرار بگیریم.

اما سامد چیست و چه خدماتی را ارائه می دهد، جزئیات این طرح را از سیدحمیدطهایی استاندار البرز جویا شدیم.

سید حمید طهایی استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: سامانه ارتباطی مردم و دولت با عنوان اختصاری "سامد" و با تصمیم دولت دهم به منظور تسهیل و تسریع در ارتباط مردم با مسئولان و ارائه درخواست ها، شکایات، پیشنهادات و پیگیری آن از هر نقطه از کشور فعال شده است و مردم با ساده ترین روش ضمن تماس با شماره ۱۱۱ میتوانند مشکلات خود را در میان بگذارند.



وی می گوید: کارشناسان سامد پس از دریافت اطلاعات، درخواست های مربوطه را مورد پیگیری قرار می دهند.

طهایی می افزاید: سامانه سامد قابلیت دریافت طرح ها، پیشنهادها و ایده ها را از طریق شماره تماس با ۱۱۱ دارد و پس از برقراری تماس های مردمی، اطلاعات دریافتی توسط اپراتور در سیستم درج و به ادارات ذیربط از طریق سامانه مذکور ارسال و موجب کاهش مراجعات مردم به ادارات و تسریع در روند رسیدگی به درخواست ها می شود.

این سامانه به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی متقاضیان بوده و ساعت پاسخگویی آنلاین و یا ارتباط با کارشناسان از ساعت ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ ظهر است؛ در باقی ساعات شبانه روز نیز متقاضیان می توانند درخواست خود را در مدت زمانی حدود ۵ دقیقه اعلام نموده تا موارد اعلامی بصورت آفلاین و یا پیام تلفنی ضبط شده در سیستم ثبت شود؛ کارشناسان سامد در ساعات کاری روز بعد، پس از این پیام ها، آنها را جهت رسیدگی به کارتابل ادارات مربوطه ارجاع می کنند.

کوتاه شدن چرخه رسیدگی به درخواست های مردمی و حذف مراجعات حضوری

استاندار البرز ادامه می دهد: اصلی ترین موضوع پس از ارجاع نامه های مذکور به دستگاه های اجرایی استان نظارت و پیگیری چگونگی و کیفیت پاسخگویی دستگاه های مذکور به درخواست های مردمی و تطبیق آن با سیاست های کلان دولت و همچنین تسهیل پیگیری مکاتبه کنندگان جهت آگاهی از چرخه رسیدگی و پاسخ است که این موضوع از طریق سامانه سامد استان انجام می پذیرد. به علاوه این که اصل کوتاه کردن چرخه رسیدگی به درخواست های مردمی و حذف مراجعات حضوری ایشان به دستگاه های دولتی تنها از طریق آن سامانه و تلفن ۱۱۱ محقق خواهد شد.

اما سامانه سامد چه مزایایی دارد؟

طهایی ایجاد بستری مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت، رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و مشکلات مردم در تمامی سطوح اجرایی، نظارت مستمر بر حسن اجرای امور، وظایف و اختیارات دستگاه ها در فرآیند سامانه ( سامد)، پاسخگویی سریع و رسیدگی مؤثر به درخواست ها و شکایات مردم و احقاق حقوق آنان، امکان طرح مشکلات و درخواست ها در سراسر کشور و امکان پیگیری آن در هر زمان و مکان، هدایت و کنترل درخواست ها؛ مراجعات و اطلاع رسانی به موقع به شکایات در سطوح مختلف اجرایی کشور همچنین مکانیزه نمودن و متمرکز شدن سیستم رسیدگی به شکایات در سطوح مختلف اجرایی کشور، مکانیزه نمودن و متمرکز شدن سیستم رسیدگی به شکایات در سطوح اجرایی کشور، ایجاد یک منبع اطلاعاتی جامع از کلیه درخواست ها و مشکلات مردم، تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوطه و افزایش رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت تحقق شعار تدبیر و امید را از کارکردها و مزایای این سامانه ارتباطی ذکر می کند.

سامد بستری برای طرح ایده ها و پیشنهادات

استاندار البرز می گوید: سامانه سامد یکی از مجاری شبکه یکپارچه ارتباط مردم با دولت در سراسر کشور می باشد که آحاد ملت در هر جای کشور میتوانند ایده ها، پیشنهادات، شکایات و درخواست های خود را از دولت مطرح نمایند در واقع هدف از راه اندازی این سامانه، تمهید شرایط لازم برای برقراری ارتباطات موثر وکارامد و نیز پاسخگویی سریع و صحیح به مسائل و مشکلات مردم در رابطه با دستگاه های اجرایی است.



مشاوران مطمئن مردم در ۱۱۱

وی می گوید: اپراتورهای پاسخگوی مردم در سامانه تلفنی ۱۱۱ با فراگرفتن آموزش های تخصصی گوناگون، در حیطه های مختلف ارتباطی و محتوایی و نیز اشراف کامل به شرح وظایف و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، مشاورانی مطمئن برای راهنمایی مردم در جهت پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند.

قابلیت های سامانه ۱۱۱

معاون مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز نیز در این باره به خبرنگار مهر از قابلیت های سامانه ۱۱۱ می گوید: سامانه تلفنی ۱۱۱ در آن واحد از دو قابلیت برقراری ارتباط زنده و غیرزنده برخوردار است. به این معنی که در ساعات اداری، تماس گیرندگان به انتخاب خود می توانند با کارشناسان سامانه به گفتگوی زنده بپردازند و ضمن بهره مندی از جنبه مشورتی سامانه ، با طرح نکات مورد نظر خود و دریافت " کد پیگیری" امکان دنبال کردن موضوع مورد نظر خود را نیز بیابند. اما در روش آف لاین هم در ساعات اداری و هم در ساعات غیراداری، تماس گیرندگان میتواند از طریق ضبط مکالمه، مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. منظور نظم دهی به انبوه تماس های تلفنی با سامانه تلفنی ۱۱۱ تماس گیرندگان ملزم به بیان کد ملی می باشند.

علی بذرافشان ادامه می دهد: بعضی از تماس گیرندگان پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه از آنها درخواست بیان کد ملی را می کند؛ اقدام به گرفتن شماره ملی خود بوسیله صفحه شماره گیر تلفن می کنند که این کار به ثبت کد ملی ایشان منجر نمی شود و کد ملی پس از درخواست صدای ضبط شده سامانه، صرفا باید بوسیله تماس گیرنده خوانده شود تا روی نوار تلفنی ضبط شود. تماس گیرندگانی که مایل به پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بیان موضوع با کارشناس سامانه، کد پیگیری دریافت کرده و به تناسب موضوع مطروحه مدتی بعد ضمن تماس با ۱۱۱ و ارائه کد پیگیری، پاسخ دستگاه مروبطه به مشکل خود را دریافت خواهند کرد.

وی اضافه می کند: مردم در هر نقطه از ایران بدون نیاز به گرفتن پیش شماره میتوانند به خط ارتباطی ۱۱۱ وصل شوند البته قبل از طرح هر موضوعی با سامانه ارتباط مردم و دولت، داشتن کد ملی الزامی است. در صورتی که متقاضی، اطلاعات شخصی خود را در اختیار قرار ندهد، نمی تواند تقاضایش را از سیستم پیگیری نموده و از روند رسیدگی به آن مطلع شود.

معاون مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز اضافه می کند: شهروندان باید از تماس های مکرر با سیستم برای بیان یک تقاضا اجتناب کنند زیرا سوابق تماس در سیستم موجود است و در صورت تکراری بودن ثبت نمی شود؛ ضمن اینکه از تکرار هر موضوع مورد نظر در سایر قالب ها مانند نامه، پیامک و.. و یا از طریق سایر اعضای خانواده نیز باید اجتناب شود. سیستم نرم افزاری سامد یکپارچه بوده و پیام از هر کانالی و به هر نامی که در سیستم ثبت شود روند رسیدگی مشابه دارد و ثبت مجدد پیام ها امکان پذیر نمی باشد.

وی می گوید:برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود، در زمان هایی که صف انتظار تلفن ۱۱۱ شلوغ است، تماس از طریق سیستم ضبط پیام داده و یا ارتباط را به ساعات دیگر موکول می نماید، درصورتی که پیام دریافت شده به شخصی غیر از تماس گیرنده برگردد مانند همسر، فرزند، پدر، مادر و... الزامی است مشخصات فردی که تقاضا به او مربوط است رکز شود نه شخص تماس گیرنده و در نهایت سعی کنید از ذکر موارد متعدد در تقاضای خود یا شرح مفصل آن اجتناب نمایید، فقط مواردی را که برای شما اضطراری است مطرح کنید.

در پایان باید گفت؛ اینگونه است که "سامد " تریبون واگویه های مردم به مسئولان و سفیر امید در دلهای مردم است، با فعالیت این سامانه دیگر نیازی نیست برای دیدار با مدیران در صف طولانی و لیست انتظار قرار گرفت، سامد همین لحظه می تواند صدای شما را به گوش مسئولان برساند.