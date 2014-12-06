به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : اقتصاد منطقه یورو برای بیست و هفتمین ماه در رکود سپری شد، این در حالی است که بانک مرکزی اروپا در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی برای تسکین دادن به این شرایط نابسامان است.

خبرگزاری روسیه : روسیه با ویتنام سطح همکاری خود را در زمینه های گوناگون ارتقا می دهد.

ورلدبولتن : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: بیشترین مقدار پرداخت "رشوه " در دنیا توسط شرکت‌های چند ملیتی صورت می گیرد.

خبرگزاری فرانسه : چین در حال ادغام دو شرکت بزرگ تولید قطار این کشور با یکدیگر به منظور بالا بردن سرعت صادرات در این حوزه است.

ترید عربیا : برآورد پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز در سال 2015 میلادی به ارزش 150 میلیارد دلار است ولی به دلیل سقوط قیمت نفت مقرون به صرفه نیست.

خبرگزاری فرانسه : اوکراین قصد دارد تعرفه انتقال لوله گاز به اروپا را که از خاک این کشور می گذرد، افزایش دهد.

بی بی سی : دولت روسیه اعلام کرد: در صورت تداوم تحریم غرب علیه این کشور و پایین آمدن قیمت نفت، اقتصاد روسیه به رکود خواهد رفت.

سی ان بی سی: آمارها نشان می‌دهند وضعیت اقتصادی هنگ کنگ در اواسط رکود قرار دارد.

اویل پرایس : سقوط قیمت نفت و اوراق قرضه قمار آمیز می‌تواند جرقه ای برای به‌وجود آوردن بحران مالی در آمریکا باشد.

بلومبرگ : رشد اقتصادی سوئیس در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی بیش از حد پیش بینی بود به‌طوری‌که از همسایه خود آلمان پیشی گرفت.

خبرگزاری فرانسه : وزیر اقتصاد و دارایی انگلیس گفت: انتظار می رود که انگلیس در سال 2015 میلادی با کسری بودجه مواجه شود.