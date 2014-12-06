  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۱۲

اقتصاد دنیا در 24 ساعت گذشته/ چه شرکت‌هایی بیشترین "رشوه" را می‌دهند؟

اقتصاد دنیا در 24 ساعت گذشته/ چه شرکت‌هایی بیشترین "رشوه" را می‌دهند؟

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است: 

رویترز : اقتصاد منطقه یورو برای بیست و هفتمین ماه در رکود سپری شد، این در حالی است که بانک مرکزی اروپا در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی برای تسکین دادن به این شرایط نابسامان است.

خبرگزاری روسیه : روسیه با ویتنام سطح همکاری خود را در زمینه های گوناگون ارتقا می دهد.

ورلدبولتن : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: بیشترین مقدار پرداخت "رشوه " در دنیا توسط شرکت‌های چند ملیتی صورت می گیرد.

خبرگزاری فرانسه : چین در حال ادغام دو شرکت بزرگ تولید قطار این کشور با یکدیگر به منظور بالا بردن سرعت صادرات در این حوزه است.

ترید عربیا : برآورد پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز در سال 2015 میلادی به ارزش 150 میلیارد دلار است ولی به دلیل سقوط قیمت نفت مقرون به صرفه نیست.

خبرگزاری فرانسه : اوکراین قصد دارد تعرفه انتقال لوله گاز به اروپا را که از خاک این کشور می گذرد، افزایش دهد.

بی بی سی : دولت روسیه اعلام کرد: در صورت تداوم تحریم غرب علیه این کشور و پایین آمدن قیمت نفت، اقتصاد روسیه به رکود خواهد رفت.

سی ان بی سی: آمارها نشان می‌دهند وضعیت اقتصادی هنگ کنگ در اواسط رکود قرار دارد.

اویل پرایس : سقوط قیمت نفت و اوراق قرضه قمار آمیز می‌تواند جرقه ای برای به‌وجود آوردن بحران مالی در آمریکا باشد.

بلومبرگ : رشد اقتصادی سوئیس در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی بیش از حد پیش بینی بود به‌طوری‌که از همسایه خود آلمان پیشی گرفت.

خبرگزاری فرانسه : وزیر اقتصاد و دارایی انگلیس گفت: انتظار می رود که انگلیس در سال 2015 میلادی با کسری بودجه مواجه شود.

کد مطلب 2436533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها