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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

حسینی:

۲۱ سمن در زنجان فعال است

۲۱ سمن در زنجان فعال است

زنجان -مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان از فعالیت ۲۱ سمن در استان زنجان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر ارسلان حسینی شامگاه جمعه در مراسم  اختتامیه دوره توانمندسازی سمن های جوانان کشور، به فعالیت سمن ها در زنجان اشاره کرد و افزود: سمن ها در زنجان کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته اند.

وی اظهار داشت: سمن ها در زنجان در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعال هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: جوانان با فعالیت در سمن ها می توانند در توسعه حوزه های مختلف در جامعه مثمر ثمر باشند و باید این سمن ها در استان زنجان تقویت شود.

حسینی تاکید کرد: جوانان امروز در رفع و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار موثر هستند و می توانند برای رفع این معضل در جامعه  فعالیتهای خوب و کار شناسی شده را در دستور کاری خود قرار دهند.

وی در ادامه گفت: این دوره آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور و در قالب کارگاه هایی با موضوع مسائل اجتماعی و حل خلاقانه و کار گروهی از ۱۲ آذر سال جاری شروع و روز جمعه کار خود را به پایان رساند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان یاد آورشد: دوره توانمندسازی سازی سازمان های مردم نهاد دراستان زنجان با حضور مهمانانی از ۱۵ استان از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قم، قزوین و کردستان، لرستان ایلام، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی و البرز همدان برگزار شد.

حسینی افزود:جوانان باید برای توسعه همه جانبه کشوربسیار فعال باشند.

کد مطلب 2436538

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