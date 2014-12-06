۲۱ سمن در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر ارسلان حسینی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه دوره توانمندسازی سمن های جوانان کشور، به فعالیت سمن ها در زنجان اشاره کرد و افزود: سمن ها در زنجان کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته اند.

وی اظهار داشت: سمن ها در زنجان در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعال هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: جوانان با فعالیت در سمن ها می توانند در توسعه حوزه های مختلف در جامعه مثمر ثمر باشند و باید این سمن ها در استان زنجان تقویت شود.

حسینی تاکید کرد: جوانان امروز در رفع و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار موثر هستند و می توانند برای رفع این معضل در جامعه فعالیتهای خوب و کار شناسی شده را در دستور کاری خود قرار دهند.

وی در ادامه گفت: این دوره آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور و در قالب کارگاه هایی با موضوع مسائل اجتماعی و حل خلاقانه و کار گروهی از ۱۲ آذر سال جاری شروع و روز جمعه کار خود را به پایان رساند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان یاد آورشد: دوره توانمندسازی سازی سازمان های مردم نهاد دراستان زنجان با حضور مهمانانی از ۱۵ استان از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قم، قزوین و کردستان، لرستان ایلام، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی و البرز همدان برگزار شد.

حسینی افزود:جوانان باید برای توسعه همه جانبه کشوربسیار فعال باشند.