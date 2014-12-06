۶۰۰ هکتار از اراضی زنجان جنگلکاری شده است

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توجه به حفظ، توسعه و احیا جنگلکاری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بی توجهی نسبت به جنگلکاری موجب بروز سیلاب های ویرانگر می شود که در این رابطه باید به این موضوع توجه ویژه شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: تا سال ۹۴ حدود هزار هکتار از اراضی استان زنجان جنگلکاری انجام خواهد شد.

اسکندری تاکید کرد: جنگلکاری در دو شهرستان طارم و ایجرود انجام می شود که ۸۰۰ هکتار از کاشت جنگلکاری برای این دو شهرستان است و ۲۰۰ هکتار هم برای سایر شهرستانها است.

وی بر توسعه جنگلکاری اشاره کردو یاد آورشد: توجه به این امر مهم باعث توسعه اقتصادی استان می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در راستای توسعه جنگلکاری در استان باید مردم نسبت به نگهداری مراتع بسیار تلاش کنند و امنیت جنگلها را تضمین کنند.

اسکندری افزود: این سازمان برای توسعه جنگلکاری مراتع توجه ویژه دارد و برنامه های مهم را تدوین کرده است.

وی به سرانه جنگلکاری در استان زنجان اشاره کردو گفت: سرانه جنگل در زنجان ۱۲۰۰ مترمربع است که این میزان در سطح کشور ۱۷۰۰ مترمربع است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان خاطر نشان کرد: باید سرانه جنگل در زنجان ۵. ۱ برابر افزایش یابد و این سازمان برنامه لازم را تدوین کرده است.