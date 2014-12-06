به گزارش خبرنگار مهر، مرز بین المللی مهران در استان ایلام به عنوان امن ترین و مهمترین مرز زمینی کشور به عتبات عالیات کشور شناخته می شود.

این شهرستان یکی از یادگارهای مهم دفاع مقدس است و امام خمینی(ره) حق مطلب را در مورد شهرستان ادا کردند و فرموند "مهران را هم خدا آزاد کرد" این جمله بعد از آزادسازی مهران عنوان شده است.

مرز مهران در سال ۱۳۸۲ بازگشایی شد و سالانه حدود دو میلیون زائر از این مرز به عتبات عالیات می روند.

در ایام اربعین جمع کثیری زائر از مرز مهران برای رفتن به عتبات عالیات و سفر به کربلا استفاده می کنند ولی این شهرستان بعد از سالها هنوز با مشکلات زیرساختی برای میزبانی از زائران مواجه است.

یکی از مهمترین مشکلات شهرستان مهران در این زمینه بحث اسکان و امکانات رفاهی است که بعد از سالها میزبانی از زائران حسینی هنوز این شهرستان با مشکلاتی در این بخش مواجه است.

تلاش برای راه اندازی کنسولگری دائم عراق در استان ایلام

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفتر موقت کنسولگری عراق در مرز مهران ایجاد شده است.

وی بیان داشت: درصدد هستیم دفتر دائم کنسولگری عراق در استان ایلام و مرز مهران را برای همیشه راه اندازی کنیم تا بحث ویزا که همواره در ایام مذهبی یکی از مشکلات زائران است، حل شود.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون مقدمات این کار انجام شده و امیدواریم این دفتر هرچه سریعتر در مرز راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: در بحث اسکان و امکانات رفاهی در مرز مهران نیز هم اکنون همه نهادها و مردم بسیج شده اند تا به زائران خدمات رسانی کنند.

مروارید تصریح کرد: مردم شهرستان مهران هر ساله برای استقبال و پذیرایی از زائران سنگ تمام می گذارند که جای تقدیر و تشکر دارد.

استاندار ایلام بیان داشت: یکی از موارد بسیار مهم که در شهرستان مهران پیگیری می شود بحث ساخت هتل چهار ستاره است که این مهم نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: ایجاد زیرساخت های لازم نظیر راه های ارتباطی، ایجاد فرودگاه و... نیز در شهرستان مهران در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

مروارید بیان داشت: امکانات پایانه مرزی مهران جوابگوی روزانه ۲۰ هزار زائر و مسافر است و دارای ۱۸ گیت ورود و خروج است که برای اربعین این تعداد افزایش می یابد.

با همه مشکلات موجود در شهرستان مهران، نظیر کمبود امکانات رفاهی، ولی مردم شهرستان تمام امکانات خود را برای اسکان، استقرار ماشین و.. زائران بسیج کرده اند.

طی سالهای گذشته مردم با در اختیار گذاشتن خانه های خود برای زائران نسبت به اسکان آنها اقدم می کردند و عده ای نیز از حیاط خانه ها برای پارک ماشین های زائران استفاده می کردند.

در این بین عده ای نیز با دادن وسایل رفاهی به زائران و نیز توزیع آب و غذا به خوبی از زائران استقبال می کنند.

بیش از ۷۵ هزار زائر از مرز مهران وارد عتبات عالیات شدند

مراد ناصری فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از ۷۵ هزار زائر از مرز بین المللی مهران در آستانه اربعین به عتبات عالیات سفر کرده اند.

وی بیان داشت: وضعیت عبور و مرور به خوبی پیش می رود ولی امکانات کشور عراق برای تسهیل در رفت و آمد جوابگو نیست.

ناصری عنوان کرد: هم اکنون نیروهای گذرنامه و گیت های ورود و خروج در مرز افزایش یافته است.

وی بیان داشت: زائرانی که ویزا از قبل دریافت کرده اند بدون هیچ معطلی از مرز خارج می شوند.

نکاتی مهم برای زائران حسینی در ایام اربعین

اولین و و مهمترین نکته برای زائران در ایام اربعین که از این مرز قصد رفتن به عتبات عالیات دارند این است که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند چراکه این شهر فضای لازم برای پارک اتومبیل های شخصی را ندارد و هم اکنون بیشتر وسایل نقلیه در خانه های مردم نگهداری می شود و ظرفیت شهر تقریبا تکمیل شده است.

زائران حتما لباس گرم با خود همراه داشته باشند چراکه هم اکنون دمای استان کوهستانی ایلام، به شدت کاهش یافته است.

زائرانی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند حتما با خود وسایل کامل سفر همراه داشته باشند و در مسیرهای ارتباطی استان به دلیل کوهستانی بودن جوانب احتیاط را رعایت کنند.

نکته دیگر برای زائران عزیز این است که سعی کنند به مرور زمان به این شهرستان سفر کنند چراکه امکانات رفاهی نظیر هتل و... جوابگوی زائران نیست.

البته مردم این شهرستان با رسم مهمان نوازی خانه های خود را در اختیار زائران قرار می دهند اما با این وجود خانه های مردم هم جوابگوی تعداد زیاد زائران نیست.

زائران توجه داشته باشند که اگر از استان هایی که کنسولگری عراق در آن وجود دارد نسبت به تهیه ویزا اقدام کنند بدون هیچ مشکلی از مرز به عتبات عالیات سفر می کنند و معطلی آنها بسیار کم است.

زائران در صورت نداشتن ویزا و مراجعه به مرز مهران به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی نظیر معطلی و در صف ایستادن مواجه می شوند.