جریان تکفیر متأثر از جهل و قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در نشست دوره ای اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم که مدرسه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی قم با موضوع «نقد مبانی فکری گروه های تکفیری» برگزار شد، گفت: برگزاری کنگره ای از سوی بزرگان حوزه که مورد عنایت مقام معظم رهبری بود، کاری ارزشمند در برابر این خطر بزرگ برای اسلام می باشد. ​

وی عنصر محوری جریان تکفیری را متأثر از جهل و قدرت معرفی کرد و گفت: زمانی که قدرت همراه با جهل باشد، شمشیر نیز به آنها اضافه می شود و چنین خطراتی علیه بشریت به وقوع می پیوندد.

وی افزود: کسانی که انبیای الهی را می کشتند، ملحد و بی دین نبودند، بلکه مشرکانی بودند که از روی جهل و تعصب، دعوت پیامبران را مخالف با سنت گذشتگان خود می دانستند که در این عرصه جنایت هایی را رقم زدند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حوزه، نظام و جامعه با فرهنگ غنی کتاب و عترت همراه نباشد، خطر تکفیر همیشه جامعه ما را تهدید خواهد کرد.

آیت الله جوادی آملی گالیله سوزی در گذشته و سوزاندن قرآن کریم در عصر حاضر توسط برخی کشیش ها را نمونه هایی از رفتارها از روی جاهلیت معرفی و عنوان کرد: حوزه نباید به فقه و اصول بسنده کند و در علوم عقلی نیز باید حضور فعالی داشته باشد در مباحث توحید، نبوت، امامت و معاد حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

وی با اشاره به خدمات مرحوم سید مرتضی به مکتب اهل بیت(ع) گفت: ایشان در نجف اشرف، مدیریت این حوزه علمیه را به درستی عهده دار بود و با شناسایی طلاب با استعداد و حمایت از آنها، موجب تربیت یافتن بزرگان شیعه در این حوزه علمیه شد؛ کاری که حوزه علمیه قم نیز باید از آن الگو برداری نماید.

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر این که اگر علم، حلم و گفت وگو در میان باشد، هیچگاه شمشیر به میان نخواهد آمد، تصریح نمود: حوزه ها موظف هستند در کنار فقه، کلام و علوم عقلی و نهج البلاغه را که سرشار از معارف ناب اسلامی است، مورد اهتمام قرار دهند و این سخنان ناب امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان کتاب درسی به طلاب عرضه نمایند.

وی با بیان این که حوزه با این علوم، حرف های زیادی در عرصه های بین المللی خواهد داشت، یادآور شد: اینکه غرب امروز دم از دموکراسی می زند، چون از آدم کشی خسته شده است؛ در حال حاضر دست آنها بر ماشه بمب اتمی است و اگر جنگ جهانی به راه بیافتد، چیزی از زمین نخواهد ماند.

آیت الله جوادی آملی در پایان گفت: امروزه به برکت خون شهیدان، از بیش از ۷۰ ملیت به قم آمده و در این شهر، معارف ناب اهل بیت(ع) را فرا می گیرند، حوزه باید بتواند نیازهای همه این ها را تأمین سازد.