نهادينه كردن فرهنگ پژوهش زمان بر است/ كمبود اعتبارات پژوهشی

سنور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسيدن ايام هفته پژوهش و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در راستاي توجه به اين حوزه بسيار مهم، اظهار داشت: پژوهش یکی از پایه ها و اساس توسعه یافتگی پایدار در جامعه است و توجه به پژوهش می تواند بسیاری از مشکلات را هموار سازد.

وی لزوم تغيير نگاه به بخش پژوهش در جامعه اشاره كرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر و با توجه به نگاه دولت تدبیر و امید بسترهای لازم برای نهادینه شدن پژوهش در جامعه و در سطح مدیران فراهم است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان بیان کرد: انتظار می رود با هموار ساختن بسترهای لازم در آینده نزدیک شاهد استفاده درست از پژوهش در تمامی حوزه های عمرانی، برنامه ریزی، اجتماعی و فرهنگی باشیم.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان كردستان در راستاي توجه به موضوع پژوهش یادآور شد: در سال 92 و 93 تعداد 45 طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر 350 میلیون تومان انجام شده است.

وی ادامه داد: با دستور استاندار کردستان در حال حاضر تمامی دستگاه های اجرایی موظلف به پژوهش در تمامی حوزه های کاری هستند و در این خصوص اعتباری بالغ بر یک تا سه درصد دستگاه ها به بحث پژوهش اختصاص یافته است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان گفت: خوشبختانه سال گذشته در استان حوزه پژوهش عملکرد بسیار خوبی را داشته و بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار به این حوزه اختصاص یافته است.

احمدی به فعاليت هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در حوزه پژوهش اشاره كرد و اظهار داشت: دانشگاه ها هم در خصوص پژوهش اعتبارات خاص خود را دارند که صرف پروژه های توسعه ای، بنیادی و کاربردی می شود.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر تمامی پژوهش های که در استانداری انجام می شود مبتنی بر نیاز استان است، افزود: خروج پژوهش ها از کتابخانه ها و فضای دانشگاه یکی از اولویت های کاری است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان بیان کرد: دفتر آموزش و پژوهش استانداری كردستان در راستای ارتقاء جایگاه پژوهش و نهادینه شدن آن مکانیزم های لازم را فراهم کرده است.

احمدی یادآور شد: در اصل کار پژوهش و اصلاح وضعیت آن در سطح استان و کشور زمان بر است و نمی توان با یک و سال و دو سال انتظار تحول را داشت.

وی ادامه داد: يكي از نيازهاي اصلي در راستاي توجه به پژوهش اين است كه ساختارها در حوزه پژوهش از نو طراحی شوند و تفکرها، ایده ها و برنامه را از نو و با اقتضاء زمان و مکان دوباره طراحی کرد.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان گفت: در راستای ایجاد این تحول کارگاه پژوهشی استان كردستان فعال شده است و تا کنون 30 جلسه هم اندیشی بین پژوهشگران و مديران دولتي برگزار شده است.

احمدی اظهار داشت: کمبود اعتبارات، واگذاری طرح ها در زمان کم و تعریف نشدن بودجه مناسب پژوهشی از جمله مشکلات پژوهشگران است که دولت درصدد حل اين مشكلات است.

وی افزود: خوشبختانه فرهنگ استفاده از طرح های پژوهشی در بین مدیران استان نهادینه شده است و انتظا ر می رود که پژوهش ها هم با کیفیت بهتر و در راستای رفع نیاز مدیران دستگاه های مختلف اجرا شود تا مشکلات این حوزه هم هموار شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان در بخش پایانی سخنان خود به برنامه هاي ايام هفته پژوهش در اين استان اشاره كرد و افزود: برنامه های هفته پژوهش از 15 تا 20 آذر در کردستان برگزار می شود.

احمدی یادآور شد: در استان کردستان این برنامه ها با حضور استاندار كردستان و ساير مديران ادارات و سازمان هاي دولتي و همچنين با مشاركت فعال تر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این هفته عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار می گیرد و ضمن بررسی پژوهش و تحقیقات گذشته‏‏، راهکارهایی به منظور بهبود پژوهش هاي صورت گرفته ارایه می شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان گفت: همه دانشگاه های استان نقش مهمی در طراحی برنامه ها ایفا کرده اند و خوشبختانه ميزان مشاركت آنها در برگزاري هر چه بهتر فعاليت هاي هفته پژوهش قابل توجه بوده است.

احمدی اظهار داشت: رونمایی از سه دستاورد پژوهشی حوزه کشاورزی، افتتاح مرکز رشد و رونمایی از سه پروژه فناور، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، نمایشگاه اشتغال و توسعه و کارآفرینی، برگزاری کارگاه های آموزشی شامل پروپوزال نویسی، دسترسی به منابع الکترونیکی، تجاری سازی و مقاله نویسی، همایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای در مشاغل دانش بنیان و برگزاری سمینار یافته های پژوهشی برتر از برنامه های هفته پژوهش است.

وي در پايان از تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان درخواست كرد كه به صورت فعال در برنامه هاي ايام هفته پژوهش مشاركت داشته باشند تا در نهايت شاهد نهادينه شدن هر چه بهتر پژوهش و پژوهش محوري در تمامي فعاليت ها باشيم.