وضعیت مالی تیم واترپلوی شهیدشهبازی زنجان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، واترپلوی زنجان این روزها در حالی خود را برای حضور در رقابتهای جام باشگاههای آسیا آماده می کند که با بی پولی و عدم وجود حامی مالی دست و پنجه نرم می کند و برخی فرایندها دست به دست هم داده اند که هیچ رشته ورزشی تیمی از زنجان نتواند در عرصه ملی و بین الملی موفق ظاهر شود.

این تیم به رغم همه بی توجهی ها و سنگ اندازیها روند روبه رشد را طی می کند و در افول دردناک ورزش های تیمی در زنجان به عنوان پرچم دار ورزش این استان خود را در عرصه آسیایی مطرح کرده است.

این واقعیت که ورزش های تیمی در زنجان همواره طی سالهای اخیر نتوانسته اند به جایگاه مطلوب خود برسند نیازمند تحلیل و آسیب شناسی است، بی شک ورزش مانع از رشد بسیاری از چالش ها و معضلات اجتماعی می شود هم برای ورزشکار و هم برای تماشاگرانی که حتی تنها دو ساعت از وقت خود را صرف تماشای یک رقابت ورزشی می کنند متاسفانه برخی مسئولان در استان زنجان از ابتدا تنها دغدغه های فرهنگی و ورزشی خود را روی کاغذ مطرح کرده و زمانی که به مرحله اجرا می رسد روند دیگری را دنبال می کنند و به دنبال مقصر می گردند در حالی که در زمان مناسب می توانستند با کمترین هزینه بیشترین و بهترین بهره برداری را داشته باشند.

بعد از آنکه فوتبال، بسکتبال، کشتی، بدمینتون زنجان در سایه بی تدیبری مسئولان یکی پس از دیگری طی یک دهه اخیر به حاشیه رفتند، این روزها به وضعیت موجود تیم واترپلوی زنجان بی تفاوت هستند تا شاید متولیان رشته واترپلو زنجان هم پا عقب بکشند.

دلسرد کردن ورزشکاران و زحمتکشان ورزش در استان زنجان همواره وجود داشته است و همواره مسائلی به عمد یا غیر عمد مانع از توسعه و رشد ورزش زنجان و نتیجه گیری مناسب شده است.

استان زنجان را شاید بتوان تنها استانی دانست که صنعت بی تفاوت و دارای کمترین میزان سهم در پرداختن به توسعه آن داشته است در حالی که معادن بزرگ و کوچک بی شمار در استان وجود دارد که از آن جمله معدن بزرگ روی انگوران در این استان مستقر است، نه خاکش نصیب واحدهای روی می شود و نه از لحاظ مالی معدن انگوران در ورزش استان سهیم است بلکه خاک و پول زنجان برای تیم های بزرگ پایتخت هزینه می شود و زنجانیها تنها در گردو غبار وعده ها به ساق های خسته ورزشکاران و هیجان های خفته تماشاگرانش نگاه می کنند.

به همان میزان که ورزش زنجان در زمینه رشته های ورزشی انفرادی خوش می درخشد ورزشکاران رشته های گروهی روز به روز با بی تفاوتی مسئولان و متولیان ورزش استان روبه رو هستند.

سرمربی تیم واترپلوی شهید شهبازی زنجان که تیمش به عنوان یکی از دو نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاههای آسیا است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سطح بالای آمادگی تیم واترپلوی زنجان از عدم وجود حمایت مالی از این تیم به شدت انتقاد کرد و گفت: به رغم پیگیری های مدیریت عالی استان، معاون سیاسی و امنیتی و همچنین مدیرکل امنیتی استانداری هنوز نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده است.

اکبر عرب دوست که برای پیشرفت ورزش واترپلوی زنجان با هزینه شخصی تیمی آماده را روانه رقابتهای لیگ کرده، وضعیت مالی تیم واترپلوی زنجان را بحرانی عنوان کردو افزود: تاکنون هیچ گونه اسپانسر برای تیم مشخص نشده و این تیم با شرایط بحرانی در حوزه مالی روزبه رو است.

وی با اشاره به حمایت های مالی گسترده از تیم های عربی افزود: در حال حاضر تیم واترپلوی الشباب به خاطر حضور در رقابتهای واترپلو جام باشگاههای آسیا به مدت یک ماه در کشور صربستان در اردو بسر می برد و از اردوی صربستان مستقیم به ایران می آید.

عرب دوست با بیان اینکه حتی نماینده افغانستان برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا از دو بازیکن ملی پوش آمریکایی در ترکیب تیم خود سود می برد افزود: تیم الکویت و القادسیه کویت هم با تمام توان خود وارد رقابت های واترپلوی جام باشگاه‌های آسیا حاضر می شوند.

سرمربی تیم واترپلو شهید شهبازی زنجان با اذعان به اینکه مسئولان استانی و شهری زنجان هنوز درک دستی از موقعیت ارزشمند پیش آمده برای ورزش استان ندارند افزود: متاسفانه مسئولان استان هیچ گونه توجهی به وضعیت تیم واترپلوی زنجان ندارند.

عرب دوست با اشاره به جایگاه ویژه ورزش واترپلوی استان زنجان در کشور، نگاه ویژه فدارسیون را به استان زنجان در این رشته ورزشی را یادآور شد و گفت: استان زنجان به عنوان پایگاه واترپلوی کشور مطرح است و تعدادی زیادی از ملی پوشان واترپلوی ایران را ورزشکاران زنجان تشکیل می شوند.

عرب دوست با اشاره به تلاش های صورت گرفته توسط سایر تیم ها برای ممانعت ار حضور تیم واترپلو شهید شهبازی زنجان در رقابتهای جام باشگاههای آسیا از حمایت و پشتیبانی رئیس و مسئولان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو برای احقاق حق این تیم تشکر کرد و گفت: تیم ها و برخی افراد این استدال را داشتند که تیم زنجان توان مالی مناسب برای حضور در رقابتها را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا با مشکل جدی مواجه هستیم، ادامه داد: این در حالی است که وضعیت تیم شهید شهبازی زنجان به عنوان یکی از دو نماینده واترپلو ایران در این رقابت‌ها نامشخص است، چرا که به رغم وعده‌های داده شده هنوز نتوانسته‌ایم از حامی مالی مناسبی برای حضور در این رقابت‌ها و کسب نتایج مطلوب برخوردار شویم.

عرب دوست با ابراز نارضایتی شدید از عدم توجه مسئولان استان به وضعیت و موقعیت تیم زنجان افزود: آیا در این شهر کسی و جایی نیست که موقعیت تیم واترپلوی شهید شهبازی را درک کند؟ و حساسیت های مسابقات آسیایی فراروی این تیم را برای اعتبار و حیثیت ملی ورزش استان و کشور بفهمد.

عرب دوست در ادامه با اشاره به عدم پرداخت ۶۰ میلیون پولی که قرار بود توسط شورای شهر زنجان به هئیت شنا، شیرجه واترپلو داده شود، گفت: متاسفانه به رغم گذشت چندین سال از این موضوع شورای شهر مبلغ ۵۰-۶۰ میلیونی را قرار بود به این هئینت بدهد نمی دهد.

وی با اشاره به وجود استعدادهای مطرح در رشته واترپلو و شنا در رده های مختلف سنی در استان افزود: متاسفانه در برخی رشته ها شورای شهر زنجان وارد شده است که هیچ بازیکنی از استان در ترکیب تیم قرار ندارد در حالی که ترکیب تیم واترپلوی زنجان را ورزشکاران زنجانی تشکیل می دهند و در درهای مختلف سنی و در دوبخش آقایان و خانم ها هئیت شنا، شیرجه و واترپلو زنجان عناوین خوبی را کسب کرده است.

بی شک در کنار نهادها و ادارات دولتی در استان زنجان شاهد فعالیت شرکت های تولیدی بزرگ و کوچک زیادی هستیم که به راحتی می توانند در حوزه تیم دارای یا حمایت مالی از تیم های ورزشی وارد شوند و وضعیت حاضر تیم واترپلوی زنجان بهترین زمان برای کمک به ورزش زنجان است.